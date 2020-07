Márquez: “Bello tornare in sella, niente è come la MotoGP”

L’attesa è finita e la MotoGP riparte questo fine settimana sulla pista di Jerez de la Frontera per quella che sarà una stagione del tutto inedita, dato il calendario e le condizioni in cui verrà disputata. Molto cambierà in questo 2020 particolare, dall’assenza di pubblico al modo di lavorare all’interno del paddock, ma ciò che non cambia è il favorito per questo mondiale.

Marc Márquez deve difendere il proprio titolo ed è determinato a conquistare la sua nona corona, eguagliando così Valentino Rossi. Il Campione del mondo in carica, che a marzo sarebbe partito svantaggiato a causa dell’operazione alla clavicola, ha approfittato dei mesi di stop per tornare pienamente in forma ed ora è pronto a dare battaglia, forte della netta superiorità dimostrata nel 2019 e che vorrà confermare anche quest’anno.

Prima del weekend di gara, la classe regina scende in pista mercoledì per disputare i test e lo spagnolo non vede l’ora di tornare in sella alla sua RC213V per sentire di nuovo le sensazioni dell’alta velocità che solo la MotoGP può dare: “Prima di tutto voglio ringraziare tutti coloro che hanno aiutato e lavorato duramente in questi mesi complicati. Ora tocca a noi tornare a lavoro, offrire un grande spettacolo ed intrattenere tutti gli appassionati del mondo, dando loro un po’ di entusiasmo in questo periodo difficile”.

“Jerez è un circuito che conosco bene ed i test di mercoledì saranno importanti perché, nonostante ci siamo allenati in motocross per mantenerci in forma, non c’è nulla come una MotoGP. Dobbiamo adattarci al modo di lavorare per stare sicuri ed in salute, ma non vedo l’ora di rivedere il team e di salire nuovamente sulla Honda”.

Al suo fianco, Márquez quest’anno avrà suo fratello Álex, che esordisce in MotoGP proprio nel team ufficiale. Per il Campione del mondo Moto2 in carica sarà l’unica stagione nel Repsol Honda Team, dato che dal 2021 andrà in forza al team di Lucio Cecchinello per fare posto a Pol Espargaró, come annunciato ieri dai vertici Honda.

Al momento però Ález Márquez è concentrato sul 2020, anno in cui punta a fare esperienza: “L’attesa è stata lunga e ci sono stati momenti difficili per tutti, ma la cosa più importante è ringraziare tutte le persone che hanno lavorato instancabilmente per aiutarci a tornare alle nostre vite normali. Per questo motivo mio fratello ed io indossiamo dei caschi speciali, è solo un piccolo gesto, ma tutto aiuta”.

“Ovviamente non vedo l’ora di rivedere il team e debuttare finalmente in MotoGP, è il sogno di tutti. Sarà un weekend diverso dagli altri, ma credo che una volta che inizieremo a lavorare in pista il nostro obiettivo si sposterà sulla pista e potremo progredire. La chiave è prendere con calma questo weekend ed essere realistici. Ma chiaramente sono entusiasta, ho sognato di essere sulla griglia della MotoGP da quando ero piccolo”.

