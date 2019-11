Márquez batte il record di punti in una stagione MotoGP

La carriera di Marc Marquez è una sfida costante ed il pilota Honda è diventato l’uomo dei record sotto tutti i punti di vista. L’ultimo obiettivo raggiunto e che ha reso entusiasta lo spagnolo è stato il maggior numero di punti ottenuti in una sola stagione nella classe regina del mondiale.

Prima di lui, era stato Valentino Rossi a stabilire il record, arrivando a 373 punti nel 2008, anno in cui ha vinto il suo penultimo mondiale dopo una stagione caratterizzata da nove vittorie su 18 gran premi. Successivamente questo record è stato battuto da Jorge Lorenzo, che nel 2010 ha vinto il suo primo titolo con 9 trionfi in 18 gare, per un totale di 383 punti.

Sono passati nove anni prima che Marquez frantumasse anche questo record ed in una sola stagione è riuscito a superare i 383 punti del connazionale ed attuale compagno di squadra. Il Campione in carica, con i 20 punti di domenica, è arrivato a quota 395, cifra raggiunta nello stesso numero di gare di Lorenzo nel 2010, cioè 18 fino ad ora disputate. Ma il catalano ha un appuntamento in più per incrementare questa cifra record, ovvero l’ultima tappa del mondiale a Valencia, fra quindici giorni. Avrà dunque l’occasione di migliorare ancora arrivando magari a 11 vittorie.

Prima dell’era MotoGP, con meno gare disputate, nessuno è mai riuscito a raggiungere questi numeri. A partire dal 2007, con l’ampliamento del calendario fino ad arrivare a 18 gran premi, le cifre hanno iniziato a crescere. Ma né Casey Stoner negli anni dei suoi due titoli (2007 e 2011) né lo stesso Marc Marquez nei suoi primi cinque anni in MotoGP erano riusciti ad accumulare tanti punti, almeno fino ad ora.

Con il secondo posto di Sepang, l’unico record che quest’anno lo spagnolo non potrà battere è il suo: nel 2014 ha chiuso la stagione con 13 vittorie ed ora al massimo potrebbe arrivare a 12 se vincesse a Valencia.

Tutti i punti dell'era MotoGP (2002-2019)

Stagione Campione Punti Gare Vittorie 2019 Márquez 395 18* 11 2018 Márquez 321 18 9 2017 Márquez 298 18 6 2016 Márquez 298 18 5 2015 Lorenzo 330 18 7 2014 Márquez 362 18 13 2013 Márquez 334 18 6 2012 Lorenzo 350 18 6 2011 Stoner 350 18 10 2010 Lorenzo 383 18 9 2009 Rossi 306 18 6 2008 Rossi 373 18 9 2007 Stoner 367 18 10 2006 Hayden 252 17 2 2005 Rossi 367 17 11 2004 Rossi 304 16 9 2003 Rossi 357 16 9 2002 Rossi 355 16 10

*Manca una gara

↓ I 10 piloti con il maggior numero di punti in una stagione ↓