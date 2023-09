Marquez: "Al momento l'impegno è vincere con Honda. Che sia tra 1, 2 o 3 anni"

Marc Marquez continua a valutare il suo futuro in MotoGP. L'otto volte campione del mondo ha affrontato lunedì il test cruciale di Misano, che sembrava essere decisivo per il suo futuro alla Honda. Ha potuto provare le nuove parti che il costruttore dell'ala dorata ha portato con sé, ma la verità è che non è rimasto soddisfatto del risultato, dichiarando in una conferenza stampa prima della fine del test che i problemi con la RC213V erano fondamentalmente gli stessi.

Il numero 93 non è ancora disposto a dire nulla su come il test in Romagna farà pendere l'ago della bilancia per il 2024, ma martedì, in occasione di un evento di Estrella Galicia a Madrid, ha offerto un ulteriore approfondimento su quanto accaduto durante il test e sulla sua situazione attuale.

"Sono stanco, ma riflessivo", ha esordito, raccontando ai media, tra cui Motorsport.com. "Un giorno dopo un weekend di gara e un test si analizza tutto quello che è successo in pista, dove si può migliorare, quale direzione prendere e dove migliorare il progetto. È un po' quello che abbiamo fatto ieri dopo il test, con tutti gli ingegneri giapponesi e la Honda".

"Il prototipo 2024 non ha funzionato come ci si aspettava, in pratica era un po' peggio che nella teoria, ma era anche una moto nuova. Bisogna fare più ricerca. Non sono deluso perché era un po' quello che ci aspettavamo. Ci sono state facce nuove nel box, ma hanno iniziato da poco, non hanno avuto il tempo di mettere in pista cose diverse", ha continuato.

Il pilota nato a Cervera ha parlato ancora una volta dei suoi progetti, anche se ha ribadito il suo attuale impegno con l'HRC: "Qualsiasi essere umano al mondo, quando ci sono situazioni critiche, cerca delle soluzioni e hai un piano A, un piano B e un piano C. Io li tengo per me, devo pensare bene. Ma il mio impegno oggi è che ho ancora un contratto con la Honda, è il massimo perché questo marchio mi ha dato molto".

Marquez non vuole che la decisione venga presa in fretta: "Sono cose che vanno elaborate. È vero che non c'è molto tempo, ma sono cose che accadranno da sole. Come ho dimostrato a Misano, il mio impegno è ancora massimo perché credo ancora nel progetto".

Uno dei punti chiave della conferenza stampa sono stati gli annunci. Marquez ha detto che "non sapeva nemmeno" che la Honda avrebbe annunciato qualcosa questo martedì alle 14:00, anche se alla fine si trattava la nuova parte del suo documentario, "Behind the Dream". E ha anche ventilato la possibilità che non ci sia un annuncio sul suo futuro: "Forse non c'è nulla da annunciare, ho un contratto".

Marquez ha spiegato quale sarà il fattore più influente nella sua decisione: "La mentalità. Nient'altro. Sono sempre stato una persona guidata dall'istinto. Le decisioni non dovrebbero essere prese nella foga del momento, ma sarà mia, mentalmente".

Lo spagnolo ha aggiunto, invece, che Alex Marquez non sa tutto sul suo futuro: "Alex è in quel cerchio, ma non ha tutte le informazioni. Alla fine è un pilota attivo, ha i suoi interessi e ora è molto tranquillo. È ad un livello alto. E non bisogna mischiare le cose. Rispettiamo gli spazi reciproci, se qualcuno è tranquillo non dovrebbe preoccuparsi di suo fratello".

In seguito, Marc ha assicurato che non sta prendendo in considerazione un anno di pausa: "Rimanere a casa sarebbe il piano D, ma non ci sto pensando. Mi sento motivato, con molta voglia, con un buon livello. Quando stavo male fisicamente ci ho pensato, ma ora mi sento bene, anche se i risultati non arrivano".

"Alla fine, mentalmente, per avere successo bisogna essere sereni e convinti di ciò che si sceglie. Se non si parte convinti, non si fa bene. Oggi sono convinto di essere nel posto migliore per cercare di avere successo in futuro e vedremo. Giorno per giorno valuteremo ogni situazione per essere convinti prima di iniziare".

"Tutti i piloti, quando provano una moto, si aspettano di più. Era diversa, nella posizione e nello stile di guida. Ma le prestazioni, che sono il nostro metro di valutazione, erano molto simili. Dobbiamo continuare ad indagare su ciò che ci manca e sul perché ci sono sempre gli stessi problemi, indipendentemente da ciò che testiamo", ha proseguito a proposito delle aspettative.

Inoltre, Marquez non si è voluto tuffare nel dubbio se il nuovo motore sarà la chiave: "Forse con un nuovo motore la situazione cambierà o meno. Come piloti cerchiamo di dare il massimo delle informazioni, e tutti e tre i piloti lamentano gli stessi problemi. Io posso dare la mia opinione, ma sono loro a dover decidere da dove viene il problema. Nessun pilota sa come funziona un motore, sta a loro capire se è un problema di telaio, di motore o altro".

Marquez ha detto che potrebbe esserci tempo per un cambiamento: "In sei mesi c'è tempo per ribaltare la situazione. L'ideale sarebbe stato provare la nuova moto ieri e fare un piccolo passo avanti. Non è andata come ci si aspettava, quindi dobbiamo ricominciare e vedere se riusciamo a portare qualcosa all'altezza per Valencia.

"Al momento l'impegno è questo: cercare di avere successo con la Honda. Che sia tra un anno, due o tre", ha aggiunto, in una delle frasi più taglienti dell'incontro.

Marquez ha anche detto che potrebbero esserci le concessioni per Honda e Yamaha in MotoGP: "Penso che dovrebbero esserci le concessioni per le fabbriche giapponesi. Perché i costruttori giapponesi sono necessari nel campionato e perché non può essere una categoria monomarca. Un Campionato del Mondo passa attraverso le epoche, ora sembra essere l'epoca della Ducati. Per i piloti è molto meglio (che ci siano più marche a vincere), perché il pilota cerca la moto, e non la moto il pilota. Quindi, parlando da pilota, preferisco la massima uguaglianza meccanica".

Infine, ha commentato la sua tenuta mentale e che non pensa di correre in un'altra categoria per un anno, facendo l'esempio di Fernando Alonso: "Finché sono settimo o ottavo, va bene, ma quando sono 15° come a Montmelò è più complicato. Bisogna iniziare a costruire una base. Nella prima parte della stagione ho commesso l'errore di approcciarmi come se dovessi lottare per il titolo, e non era possibile. Questo ha portato a molte cadute e infortuni".

"Questo può farlo solo un Fernando Alonso, che ha un talento disumano. Quando una squadra si trova in una situazione critica cerca soluzioni, che siano possibili o meno. C'è un piano A, B o C o C, B, A, non c'è un ordine", ha concluso.