Marquez: "A Jorge l'avevo detto: con Honda devi essere disposto a cadere 20 volte"

Dopo essersi preso la corona di campione del mondo già in Thailandia, Marc Marquez ha fissato un obiettivo chiaro per il finale di stagione: finire tutte le gare sul podio, anche se la caduta di Austin gli impedirà di realizzare il suo intento sull'intero calendario.

"La verità è che siamo in un ottimo momento, ci godiamo la moto, perché tutto quello che proviamo funziona. L'obiettivo è finire tutte le gare sul podio. Cercheremo di lottare per un'altra vittoria e metteremo ancora pressione sui nostri rivali" ha spiegato Marc oggi a Sepang.

"In teoria, se confrontiamo la moto di quest'anno con quella con cui abbiamo vinto l'anno scorso, abbiamo più velocità ed un motore migliore. Sul podio c'erano Honda, Suzuki e Yamaha, mentre mancava la Ducati, che era la più veloce. Sarà un fine settimana difficile, ma cercheremo di stare davanti e di lottare per la vittoria domenica".

I numeri schiaccianti di Marquez contrastano nettamente con quelli del suo compagno di squadra, Jorge Lorenzo, che sta completando la sua peggior stagione in MotoGP.

"Sono stato sincero con Jorge sin dall'inizio. Dal 2013, il carattere della Honda è sempre stato lo stesso. E' una moto critica, fisica, con la quale devi essere disposto a cadere 20 volte per trovare il limite" ha detto Marc.

Da quando ha vinto il titolo, la Honda non ha mai smesso di spingere al massimo e sta già lavorando in ottica 2020.

"Ci sono ancora due gare e quando l'anno prossimo arriveremo in Qatar, ripartiremo tutti da zero. Ho l'impressione che Vinales e Quartararo saranno molto veloci, ma voglio andare in vacanza tranquillo".

Sembrerebbe quasi che con le sue vittorie nei loro confronti, lo spagnolo stia cercando di mandargli un messaggio in vista del 2020: "Non ci sono giochi psicologici, c'è tutto un inverno di mezzo" ha detto però.

Con il titolo piloti e quello costruttori già messi in cascina, ora il catalano può battere il record di punti in una sola stagione, ottenuto nel 2010 da Jorge Lorenzo con 383, oltre ad aiutare la Repsol Honda a portare a casa la classifica team.

"La Tripla Corona è molto più importante del record di punti. Cerco sempre di fare il mio lavoro e quindi voglio mantenere la mia mentalità intatta anche se ha già vinto il titolo. E' importante che la Honda veda che mi spingo sempre al 100%. Il titolo team è importante, ma non dipende solo da me" ha detto, facendo riferimento al contributo quasi nullo di Lorenzo.

"Questa stagione comunque sarà difficile da ripetere. Anche nel 2014 ero stato molto veloce, ma la costanza non era la stessa" ha ricordato.

Il fratello di Marc, questo fine settimana, si giocherà il secondo match point per il Mondiale Moto2, quindi gli è stato chiesto che consiglio gli ha dato.

"La tranquillità di mio fratello è che dipende tutto da lui. L'importante è conquistare il titolo, non importa quando. E sa dov'è il mio ufficio" ha detto con una risata. "Questa pista gli piace di più di Phillip Island, quindi lo vedo meglio che in Australia".