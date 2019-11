Marco Simoncelli, 8 anni senza te: la MotoGP non è più la stessa

Si fa sempre fatica a parlare al passato di Marco Simoncelli perché il suo ricordo è così presente e così radicato nel paddock del Motomondiale, che sembra ancora di vederlo ogni tanto, con la sua testa riccioluta che passeggia accanto a papà Paolo.

Sono passati 8 anni senza Marco, 8 anni da quel maledetto 23 ottobre 2011. Quanto tempo è passato, quante cose sono cambiate. L'anno dopo che ci ha salutati, Stoner ha deciso di appendere il casco al chiodo e Valentino Rossi è ritornato alla Yamaha.

Nel 2013 poi è arrivato un ragazzino dalla Moto2, uno veramente bravo, si chiama Marc Marquez, si è preso la sua moto e ha cominciato a bastonarli tutti, ma c'è chi dice che il suo vero avversario sarebbe stato proprio lui, il Sic.

Marco, infatti, era pronto, sul piatto un contratto con HRC da firmare e nel futuro vittorie e Mondiali da festeggiare e perché no anche qualche sportellata, magari proprio con Marquez. Sarebbe stato uno spettacolo, ma purtroppo così non è stato.

Da quando Marco è andato via si è cercato di lavorare tanto sulla sicurezza in pista e a me piacerebbe raccontare che da quel giorno non è più accaduto nulla, ma il 3 giugno del 2016 un giovane spagnolo ha raggiunto il #58, Luis Salom.

La MotoGP non è più la stessa senza Marco Simoncelli e qualcosa si è spezzato per sempre in chi l'ha conosciuto. Resta il rammarico di aver perso un grande campione, ma soprattutto il dispiacere di aver dovuto dire addio ad una persona che umanamente era da titolo Mondiale.