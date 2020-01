Marc Marquez: "Sogno di correre la Dakar con mio fratello Alex"

Quando si tratta di motori i piloti di tutto il mondo sono sempre pronti a mettersi in gioco, qualunque sia la disciplina in questione. In passato, ad esempio, spesso la F1 prendeva in prestito qualche pilota dal Motomondiale. Il caso più eclatante è sicuramente quello di John Surtees, l'unico capace di vincere almeno un titolo iridato sia sulle due che sulle quattro ruote.

Negli ultimi anni però con l'intensificarsi degli impegni per ogni singola disciplina motoristica è sempre più raro vedere un pilota correre in più categorie.

Marc Marquez però per il futuro coltiva un sogno, che ha deciso di dichiarare apertamente: "Amo molto la Dakar e la seguo ogni anno. Durante il giorno vado sempre a guardare sul cellulare come stanno andando le cose e quando posso di notte mi vedo il riassunto della giornata. Mi è piaciuta tanto l'ultima edizione perché era molto equilibrata. È una gara molto dura e anche solo terminarla è difficile".

Lo spagnolo ha poi proseguito: "Anche se in questo momento ho ben chiaro che voglio correre per molti anni in MotoGP, non mi è vietato sognare di prendere parte in futuro alla Dakar. È una gara molto difficile e bisogna essere ben preparati".

Il pilota della Honda però sembra anche aver già deciso la disciplina nella quale vorrebbe partecipare: "Se partecipassi ad una Dakar, molto probabilmente, lo farei su una moto che è sempre stata la mia grande passione. Se corro però con un'auto allora mi piacerebbe avere mio fratello Alex come copilota, sarebbe divertente vederci lavorare insieme".

