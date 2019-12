Marc Marquez: "Se potessi tornare indietro cambierei il mio 2015"

Marc Marquez in questi anni ha letteralmente dominato in lungo e in largo in MotoGP. Il pilota spagnolo attualmente è a quota 8 titoli e punta dritto ad eguagliare, nella prossima stagione, Valentino Rossi per numero di Mondiali vinti.

Lo spagnolo ha rilasciato una lunga intervista al mensile RACC, che da sempre lo sostiene. Il talento di Cervera ha così raccontato delle proprie motivazioni: "Io corro per vincere e far divertire la gente, questo mi motiva a gareggiare ogni domenica".

Marquez ha anche raccontato di quando ha capito che potevo vivere con questa passione: "Ci ho pensato quando ho vinto il Mondiale in 125 o dopo il GP del Portogallo, quando ho vinto partendo dal fondo. In quelle settimane mi sono reso conto che mi sarei potuto dedicare professionalmente a questa passione e arrivare in MotoGP".

Tra i tanti ricordi felici però c'è un anno in particolare che il talento di Cervera non ricorda volentieri: il 2015. In quella stagione, tra cadute e litigi dentro e fuori la pista, c'è davvero ben poco da salvare per lui.

L'iberico, infatti, in tal senso ha affermato: "Pensando a cosa avrei potuto fare meglio, se potessi tornare indietro, ovviamente, modificherei alcuni aspetti del mio 2015. Sono caduto in tante gare. Potevo essere più conservatore in alcuni Gran Premi, ma il mio stile di guida è un po' rischioso. Secondo me un campione deve anche saper pensare quando è in sella alla moto. Per quanto concerne il mio futuro grande avversario credo che sarà Fabio Quartararo".