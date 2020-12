Marc Marquez operato per la terza volta al braccio destro

Il pilota della Honda si è rotto l'omero destro in una caduta avvenuta nella prima gara della stagione, a Jerez de la Frontera, e da allora non è più riuscito a rientrare a tempo pieno.

Il primo intervento, avvenuto due giorni dopo la caduta, non ha dato il risultato atteso quando il catalano ha cercato di rientrare quella stessa settimana, sempre a Jerez.

Il sovraccarico a cui ha sottoposto il braccio, ha causato la rottura della placca che gli era stata inserita, costringendolo a sottoporsi ad un nuovo intervento chirurgico, circostanza che ha prolungato la sua assenza molto di più di quanto fosse inizialmente previsto.

Tuttavia, anche questa seconda operazione non ha dato i risultati attesi, perché il consolidamento dell'osso, molto eroso, è stato molto più lento del previsto. Questo è ciò che ha portato Marquez a tornare sotto ai ferri del chirurgo, in questo caso alla Clinica Ruber di Madrid.

Come riportato da Antena 3, quest'ultimo intervento è durato 11 ore, un lasso di tempo che conferma la sua complessità.

In attesa dell'annuncio ufficiale da parte della Honda, che sicuramente arriverà nelle prossime ore, è molto probabile che il periodo di recupero sia di circa sei mesi, un periodo che gli impedirebbe di partecipare all'inizio del Mondiale, previsto per il 28 marzo in Qatar.

Se le previsioni del recupero dello spagnolo sono più lunghe questa volta rispetto alle precedenti, è dovuto alla natura stessa dell'operazione, che è stata molto più complicata.

A Marquez è stato praticato un innesto dal bacino, un'area ossea morbida che concentra anche una grande quantità di globuli rossi. Tutto questo è fatto per accelerare il consolidamento dell'osso, che è stato il problema più grosso negli ultimi mesi.