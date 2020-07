Il campione del mondo in carica spera di arrivare al circuito andaluso in tempo per permettere ai medici della MotoGP di valutare le sue condizioni fisiche in base al protocollo medico specifico per questi casi: gli faranno fare alcuni esercizi per mettere sotto stress i muscoli che utilizzerà quando sarà in moto.

Se il risultato sarà soddisfacente, il pilota della Honda potrà tornare in sella domani, tre giorni dopo l'operazione all'omero fratturato nella caduta di domenica scorsa, sempre sul circuito andaluso.

Nonostante il fatto che i membri della sua squadra avessero smontato il box e fossero tornati a casa, si prevede che facciano tutti ritorno a Jerez nella giornata di oggi.

Il fatto che l'operazione abbia confermato che il nervo radiale non ha risentito della caduta ha dato una grande spinta morale al pilota di Cervera, che cercherà di tornare in pista questo fine settimana fa per fare alcuni punti per provare a difendere la sua corona iridata in una stagione resa molto particolare dalla pandemia del Coronavirus.

Guarda il Gran Premio Red Bull di Andalusia live su DAZN. Attiva ora