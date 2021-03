Marc Marquez gira a Barcellona con la RC213V-S!

I tempi di recupero di Marc Marquez stanno andando così veloci che si inizia quasi a fare fatica a stargli dietro. Il pilota catalano è rientrato lunedì dal Qatar, dopo un viaggio molto veloce fatto per ottenere la prima dose del vaccino contro il COVID-19, e oggi è già salito in sella ad una moto al Circuit de Catalunya: una RC213V-S, una super-sportiva stradale capace di erogare una potenza di più di 200 cavalli, paragonabile ad una MotoGP per quanto riguarda lo sforzo richiesto alle braccia.

"Non escludo di essere alla prima gara, ma non dico nulla perché in un recupero ci sono sempre alti e bassi", aveva detto Marc lunedì, appena atterrato a Barcellona dopo il viaggio in Qatar. E finora il recupero del pilota della Honda dalla terza operazione all'omero destro non sembra aver incontrato questi passi indietro.

Venerdì scorso era salito su una pit bike al Circuito di Alcarras e, una volta sbrigata la formalità del vaccino, non ha perso tempo per misurarsi con una moto più potente in un circuito vero e proprio come quello di Montmeló, che ospiterà il Gran Premio di Catalogna di MotoGP all'inizio del mese di giugno.

Dal suo infortunio del 19 luglio scorso, Marquez ha subito tre operazioni al braccio destro, l'ultima il 3 dicembre.

Se nei primi sei mesi praticamente non aveva visto progressi, negli ultimi ultimi due i miglioramenti di Marc sono stati molto più rapidi, con un aumento fulmineo nell'ultima settimana.

Dopo una visita di controllo all'Ospedale Ruber Internacional di Madrid la scorsa settimana, dove l'equipe che lo ha operato l'ultima volta, guidata dal dottor Samuel Antuna, ha verificato i suoi progressi e gli ha dato il via libera per tornare in moto, Marc ha quindi visitato già due circuiti e guidato moto sempre più potenti.

"Dopo otto mesi e dopo l'ok dei medici, finalmente ho provato di nuovo questa sensazione, anche se su una minibike", aveva detto Marquez la scorsa settimana, dopo la prima uscita ad Alcarras.

