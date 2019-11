Marc Marquez deve operarsi alla spalla destra

Il campione del mondo della MotoGP Marc Marquez è pronto a sottoporsi ad un intervento chirurgico domani a Barcellona in seguito ad un infortunio alla spalla destra che lo infastisce dalle qualifiche di Sepang.

Marquez è stato vittima di una brutta caduta alla curva 2 del tracciato malese, quando durante le qualifiche stava cercando di stare alla ruota di Fabio Quartararo, ma sembrava che non fosse stato vittima di infortuni.

Durante i test di questa settimana a Jerez, il pilota della Honda è caduto all'ultima curva ed ha subito una sublussazione della spalla destra.

Il campione del mondo è stato quindi portato al Centro Medico per un primo controllo, in base al quale sembrava che non ci fossero problemi.

Successivamente, però, è emerso che in realtà che la spalla si era già lussata a Sepang e che l'incidente di Jerez ha aggravato la situazione.

Ora è arrivata dalla Honda la conferma che Marquez domani si sottoporrà ad un'operazione chirurgica all'ospedale Dexeus di Barcellona.

"Quest'inverno mi sarebbe piaciuto fare una bella vacanza e godermi un po' di tranquillità dopo un fantastico 2019, ma ora dovrò sottopormi ad un intervento chirurgico alla spalla destra" ha detto Marquez.

"Come tutti sanno, lo scorso inverno è stato molto duro per me con l'operazione alla spalla sinistra che era molto danneggiata. Voglio evitare che si possa ricreare la stessa situazione anche con la spalla destra in futuro, quindi ho parlato con i medici per capire quali fossero le nostre opzioni".

"Prima di Motegi ho avuto alcuni problemi alla spalla e poi nell'incidente in Malesia ho avuto una sublussazione. Qui al test ne ho subita un'altra, quindi con i dottori abbiamo deciso che era meglio optare per un'operazione per evitare che si ripetesse la situazione dell'altra spalla".

Questo è il secondo intervento a cui Marc si dovrà sottoporre nella sosta del campionato. Nel 2018, infatti, si era infortunato alla spalla sinistra in allenamento, ma ha disputato tutta la stagione, conquistando anche il titolo iridato, prima di andare sotto ai ferri del chirurgo in seguito ai test post-campionato.

Non è ancora chiaro in che modo questa operazione potrà influire sulla preparazione della prossima stagione, ma si ritiene che l'infortunio non sia grave come quello precedente.

"Ci vorrà più o meno lo stesso tempo lo stesso tempo per recuperare e lavoreremo allo stesso modo per arrivare ai test in Malesia il più in forma possibile" ha concluso il pilota di Cervera.