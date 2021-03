Marc Marquez autorizzato dai medici a tornare in moto

Lo spagnolo, che non corre dal primo Gran Premio dello scorso anno a Jerez, nel quale si è fratturato l'omero destro, sta affrontando l'ultima fase di un recupero che è durato più di sette mesi ed ha richiesto ben tre operazioni.

Marc ha trascorso le ultime ore alla clinica Ruber Internacional di Madrid, dove è stato visitato dall'equipe che lo ha operato a dicembre, guidata dal dottor Samuel Antuna.

La Honda ha già inserito il suo pilota nella entry list provvisoria della prima gara del Mondiale MotoGP, prevista per il 28 marzo in Qatar, la stessa pista su cui il catalano è stato costretto a saltare i test pre-campionato.

Se dovesse davvero fare il suo ritorno sul circuito di Losail, il pilota di Cervera ha circa 12 giorni per riprendere confidenza con il feeling della moto. Se non farà in tempo, l'obiettivo sarà sicuramente quello di partecipare alla seconda gara, che si terrà sulla stessa pista una settimana più tardi (4 aprile).

"Le sensazioni sono molto buone. Abbiamo iniziato solo di recente a lavorare sulla mia forza, ma stiamo progredendo molto rapidamente. La differenza tra il mio braccio sinistro e quello destro è sempre più piccola e a livello cardiovascolare mi sento pronto. Sto aspettando che il medico mi dia l'autorizzazione per guida una moto. Sento che quel momento è sempre più vicino", ha riconosciuto il #93 in un video diffuso all'inizio di questa settimana.

L'intenzione del sei volte campione del mondo di MotoGP è di iniziare ad allenarsi su delle moto piccole per andare poi ad aumentare gradualmente il carico che dovrà sopportare il suo braccio.

"Quello che non ho intenzione di fare è tornare a guidare subito una MotoGP. Inizierò con una moto piccola, per capire come mi sento, e se andrà bene, poi guiderò una moto più grande, una CBR1000, su una pista vera, per sentire di nuovo la sensazione di guidare a 300 km/h", ha aggiunto Marquez, che probabilmente si sottoporrà ad un altro controllo prima di decidere se correre o meno in Qatar, dove arriverebbe con un enorme ritardo di preparazione rispetto ai suoi rivali.

Marc Marquez, Repsol Honda Team 1 / 50 Foto di: Repsol Media Marc Marquez, Repsol Honda Team 2 / 50 Foto di: Repsol Media Marc Marquez, Repsol Honda Team 3 / 50 Foto di: Repsol Media Marc Marquez, Repsol Honda Team 4 / 50 Foto di: Repsol Media Marc Marquez, Repsol Honda Team, Pol Espargaro, Repsol Honda Team 5 / 50 Foto di: Repsol Media Marc Marquez, Repsol Honda Team, Pol Espargaro, Repsol Honda Team 6 / 50 Foto di: Repsol Media Marc Marquez, Repsol Honda Team, Pol Espargaro, Repsol Honda Team 7 / 50 Foto di: Repsol Media Marc Marquez, Repsol Honda Team, Pol Espargaro, Repsol Honda Team 8 / 50 Foto di: Repsol Media Marc Marquez, Repsol Honda Team, Pol Espargaro, Repsol Honda Team 9 / 50 Foto di: Repsol Media Marc Marquez, Repsol Honda Team, Pol Espargaro, Repsol Honda Team 10 / 50 Foto di: Repsol Media Marc Marquez, Repsol Honda Team, Pol Espargaro, Repsol Honda Team 11 / 50 Foto di: Repsol Media Marc Marquez, Repsol Honda Team, Pol Espargaro, Repsol Honda Team 12 / 50 Foto di: Repsol Media Marc Marquez, Repsol Honda Team, Pol Espargaro, Repsol Honda Team 13 / 50 Foto di: Repsol Media Marc Marquez, Repsol Honda Team, Pol Espargaro, Repsol Honda Team 14 / 50 Foto di: Repsol Media Honda RC213V de Marc Marquez, Repsol Honda Team 15 / 50 Foto di: Honda Racing Honda RC213V de Marc Marquez, Repsol Honda Team 16 / 50 Foto di: Honda Racing Honda RC213V de Marc Marquez, Repsol Honda Team 17 / 50 Foto di: Honda Racing Honda RC213V de Marc Marquez, Repsol Honda Team 18 / 50 Foto di: Honda Racing Marc Marquez, Repsol Honda Team 19 / 50 Foto di: Honda Racing Marc Marquez, Repsol Honda Team 20 / 50 Foto di: Honda Racing Marc Marquez, Repsol Honda Team 21 / 50 Foto di: Honda Racing Marc Marquez, Repsol Honda Team 22 / 50 Foto di: Honda Racing Marc Marquez, Repsol Honda Team 23 / 50 Foto di: Honda Racing Marc Marquez, Repsol Honda Team 24 / 50 Foto di: Honda Racing Marc Marquez, Repsol Honda Team 25 / 50 Foto di: Honda Racing Marc Marquez, Repsol Honda Team, Pol Espargaro, Repsol Honda Team 26 / 50 Foto di: Honda Racing Marc Marquez, Repsol Honda Team, Pol Espargaro, Repsol Honda Team 27 / 50 Foto di: Honda Racing Marc Marquez, Repsol Honda Team, Pol Espargaro, Repsol Honda Team 28 / 50 Foto di: Honda Racing Marc Marquez, Repsol Honda Team, Pol Espargaro, Repsol Honda Team 29 / 50 Foto di: Honda Racing Marc Marquez, Repsol Honda Team, Pol Espargaro, Repsol Honda Team 30 / 50 Foto di: Honda Racing Marc Marquez, Repsol Honda Team, Pol Espargaro, Repsol Honda Team 31 / 50 Foto di: Honda Racing Marc Marquez, Repsol Honda Team 32 / 50 Foto di: Repsol Media Marc Marquez, Repsol Honda Team 33 / 50 Foto di: Repsol Media Marc Marquez, Repsol Honda Team 34 / 50 Foto di: Repsol Media Marc Marquez, Repsol Honda Team 35 / 50 Foto di: Repsol Media Marc Marquez, Repsol Honda Team, Pol Espargaro, Repsol Honda Team 36 / 50 Foto di: Repsol Media Marc Marquez, Repsol Honda Team, Pol Espargaro, Repsol Honda Team 37 / 50 Foto di: Repsol Media Marc Marquez, Repsol Honda Team, Pol Espargaro, Repsol Honda Team 38 / 50 Foto di: Repsol Media Moto de Marc Marquez, Repsol Honda Team 39 / 50 Foto di: Repsol Media Moto de Marc Marquez, Repsol Honda Team 40 / 50 Foto di: Repsol Media Motos de Marc Marquez, Repsol Honda Team, Pol Espargaro, Repsol Honda Team 41 / 50 Foto di: Repsol Media Motos de Marc Marquez, Repsol Honda Team, Pol Espargaro, Repsol Honda Team 42 / 50 Foto di: Repsol Media Motos de Marc Marquez, Repsol Honda Team, Pol Espargaro, Repsol Honda Team 43 / 50 Foto di: Repsol Media Motos de Marc Marquez, Repsol Honda Team, Pol Espargaro, Repsol Honda Team 44 / 50 Foto di: Repsol Media Motos de Marc Marquez, Repsol Honda Team, Pol Espargaro, Repsol Honda Team 45 / 50 Foto di: Repsol Media Motos de Marc Marquez, Repsol Honda Team, Pol Espargaro, Repsol Honda Team 46 / 50 Foto di: Repsol Media Marc Marquez, Repsol Honda Team, Pol Espargaro, Repsol Honda Team 47 / 50 Foto di: Repsol Media Marc Marquez, Repsol Honda Team, Pol Espargaro, Repsol Honda Team 48 / 50 Foto di: Repsol Media Marc Marquez, Repsol Honda Team, Pol Espargaro, Repsol Honda Team 49 / 50 Foto di: Repsol Media Marc Marquez, Repsol Honda Team, Pol Espargaro, Repsol Honda Team 50 / 50 Foto di: Repsol Media