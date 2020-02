La stagione 2020 di MotoGP è ormai alle porte, ma per i piloti questo è ancora tempo per eventi promozionali e conferenze. In mattinata è stato il turno dei fratelli Marquez, che hanno preso parte ad un incontro con i giornalisti al Campus Repsol, lì dove circa un anno fa fu presentato il dream team formato da Marc e Jorge Lorenzo.

Il più grande dei Marquez nel parlare del fratello ha dichiarato: "Il mio obiettivo è diverso da quello di Alex. Potrebbe arrivare poi il giorno in cui combatteremo per una gara e a quel punto ognuno farà il cento per cento. La spalla sta dando più problemi del normale. Sulla moto però posso difendermi".

In questi giorni a tenere banco però è stata soprattutto la notizia del rinnovo di Marc Marquez con la Honda per le prossime quattro stagioni. Un prolungamento atipico, in controtendenza rispetto agli altri piloti che sinora hanno tutti firmato contratti biennali.

Lo spagnolo sull'argomento si è così espresso: "Da ambo le parti cercavamo un progetto lungo. L'idea è venuta alla Honda. Ho sempre detto che erano loro la mia priorità. Non c'erano opzioni migliori. Questo inverno è stato più complicato del passato. La moto è impegnativa e bisogna essere al cento per cento per guidarla".

Scorrimento Lista Marc Marquez, Repsol Honda Team, Alex Marquez, Repsol Honda Team 1 / 9 Foto di: Repsol Media Marc Marquez, Repsol Honda Team, Alex Marquez, Repsol Honda Team 2 / 9 Foto di: Repsol Media Marc Marquez, Repsol Honda Team, Alex Marquez, Repsol Honda Team 3 / 9 Foto di: Repsol Media Marc Marquez, Repsol Honda Team 4 / 9 Foto di: Repsol Media Marc and Alex Marquez, Repsol Honda Team 5 / 9 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Marquez, Repsol Honda Team 6 / 9 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Marquez, Repsol Honda Team 7 / 9 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Marquez, Repsol Honda Team 8 / 9 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Marquez, Repsol Honda Team 9 / 9 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Marc ha poi parlato dei propri avversari: "Sinora la moto più completa è stata la Yamaha, ma questo non significa che lo sarà per tutto il campionato. La Ducati ha guadagnato maggiore velocità, mentre la Suzuki è quella che è cresciuta di più. C'è molto ottimismo però tra di noi perché ho capito la moto".

Infine il pilota iberico ha parlato di chi sarà il suo compagno di team in questi quattro anni: "In nessun momento all'interno del nuovo contratto si è parlato di questo. Non ho mai posto il veto a nessuno o imposto qualcuno. Se Alex vuole continuare dovrà meritarselo come ha fatto finora. Se non ci riuscirà arriverà un altro pilota. Io mi concentro sul mio: lottare ogni anno per il titolo".

