Marc difende Alex: “Ha dimostrato di meritare la MotoGP da solo”

Se Marc Marquez si vestirà di rosso per i prossimi due anni, lo deve in parte ad Alex. È stato proprio suo fratello minore a compiere il primo passo abbandonando Honda, con cui ha debuttato nella classe regina dei prototipi nel 2020, per passare alla Ducati del team Gresini nel 2023. Così, ha aperto la strada a Marc, che in sole sette gare è stato in grado di convincere il marchio bolognese a promuoverlo nel team ufficiale nel 2025 preferendolo a Jorge Martin, vicecampione in carica e leader della classifica.

Il passaggio del #93 per il team di Faenza sarà breve, e ora bisognerà vedere cosa riserverà il futuro ad Alex Marquez, attualmente decimo nella classifica generale e con una quarta posizione conquistata a Jerez come miglior risultato di questa stagione. Delle otto Ducati in pista, il minore dei fratelli Marquez è sesto in campionato. Dei quattro che dispongono della Desmosedici dell’anno scorso, solo Marc (terzo nella generale) e Fabio Di Giannantonio (nono) hanno più punti di lui.

In un momento storico in cui Ducati è il prototipo più desiderato, Alex confida nel poter prolungare il suo rapporto con Gresini, tenendo in cono che ci sono grandi possibilità che Pramac decida di chiudere il rapporto con la Casa di Borgo Panigale e diventare un team satellite di Yamaha.

Alex Márquez, Gresini Racing, por delante de Marc Márquez Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

In un’intervista concessa alla trasmissione spagnola Cadena SER, Marc Marquez ha difeso suo fratello, assicurando che ha argomentazioni in abbondanza per prolungare la sua carriera in MotoGP senza che lui abbia alcuna influenza: “Alex non è entrato e non entrerà mai nelle mie negoziazioni. Mio fratello è abbastanza veloce per ottenere una MotoGP da solo, ma è vero che sono in Gresini con una Ducati grazie a lui”.

Una volta finita la sua stagione, Marc “lascerà” di nuovo suo fratello, così come avvenuto nel 2020, quando i due sono stati compagni di squadra in Honda per un solo anno: “Se non avesse compiuto il passo di salire su una Ducati, difficilmente sarei finito in Gresini su una Desmosedici. Hai un fratello e vedi i suoi risultati e la sua felicità. In qualche modo ti contagia positivamente”, ha spiegato l’otto volte iridato, che ha analizzato il cambiamento di suo fratello tra il 2022 e il 2023.

Nella sua ultima stagione in Honda, con il team LCR, il suo miglior risultato era stato un settimo posto ottenuto a Portimao. La stagione successiva, la prima in Gresini, ha chiuso tutte le gare in top 10 (ad esclusione di quelle non terminate) tranne quella di Misano, in cui ha fatto 11°. Inoltre, ha vinto due gare Sprint, una a Silverstone e l’altra a Sepang, mentre le domeniche più eclatanti sono state quella della Malesia, con il secondo posto, e quella dell’Argentina, con il terzo. “Un anno sembrava che non fosse all’altezza della MotoGP e un altro anno ha conquistato pole, podi e ha vinto Sprint”, ha riflettuto Marc.