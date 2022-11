Mandalika rinnovata e ammodernata da un’azienda italiana

Questo fine settimana, il tracciato di Mandalika ospita il penultimo round del mondiale Superbike e lo scenario si presenterà decisamente diverso rispetto a quanto abbiamo visto lo scorso anno. Nel 2021, le derivate di serie erano state il primo grande evento ospitato dal circuito costruito e inaugurato da pochissimo, pertanto installazioni e strutture lasciavano ancora a desiderare. Tuttavia, l’evento è stato uno dei più apprezzati del calendario e ha riscosso un successo enorme, così come il gran premio della MotoGP.

Nel 2022 però, Mandalika avrà degli aggiornamenti svolti da Dromo, guidato dal progettista italiano Jarno Zaffelli. L'impegno di Dromo è iniziato a metà luglio 2022 per i lavori di ammodernamento e alla fine dello stesso mese è stata inviata una squadra sul circuito affinché si iniziassero le indagini sui guasti precedenti.

Anche il layout del tracciato è stato rivisto ma non modificato né alterato. Però è stato migliorato il drenaggio dell’acqua, soprattutto dopo le due gare sul bagnato di novembre per la SBK e di aprile per la MotoGP. L'intero tracciato ha richiesto la ripavimentazione e l'aumento dei deflussi in alcune curve. L'appaltatore generale PT PP (Persero) Tbk è stato incaricato dai promotori MGPA di intraprendere i lavori.

I lavori sulla pista hanno riguardato in primo luogo la riqualificazione dei cordoli e dei drenaggi nei settori T5 e T6, quindi l'ampliamento dei canali di scolo e infine i lavori di pavimentazione veri e propri. I lavori hanno comportato innanzitutto la fresatura della pista in sezioni. Ogni sezione è stata poi controllata con una scansione laser specifica. La fresatura ha preceduto i lavori di pavimentazione ed è proseguita sotto forti piogge.

I lavori originari dovevano essere completati entro la fine di settembre 2022, ma a causa di problemi tecnici nella produzione di aggregati a livello locale, i lavori di pavimentazione sono iniziati a fine ottobre 2022. Ciò è avvenuto all'inizio della stagione delle piogge di Lombok. Il progetto del conglomerato bituminoso è stato sviluppato nei laboratori Dromo in Europa e poi perfezionato in loco.

Per produrre il conglomerato bituminoso da gara, unico nel suo genere, è stato utilizzato un impianto di produzione di asfalto in grado di produrre più di 240 tonnellate all'ora. Il disegno del conglomerato, unico nel suo genere, è stato chiamato "Rinjani", dal nome del vulcano di Lombok da cui sono stati prelevati gli aggregati per aumentare la sostenibilità dei lavori.

Sono state eseguite diverse prove di produzione del conglomerato bituminoso o Job Mix Formula, come è noto nel settore, prima di eseguire le prove di stesa per confermare la formulazione dell'asfalto. Normalmente la pavimentazione avviene in giorni consecutivi, ma per una serie di ragioni, abbiamo avuto un'interruzione per motivi tecnici, quindi la pavimentazione è stata eseguita in 6 giorni, con interruzioni il secondo e il quinto giorno.

Dromo si è impegnata con i suoi partner a supportare PT PP con i requisiti per le attrezzature, le materie prime e i processi produttivi. In questo modo Dromo è in grado di supportare i propri clienti nell'esecuzione dei progetti dei tracciati e di garantire che i requisiti dei clienti siano soddisfatti.