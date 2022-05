Lundberg: “Leopard è interessata a sostituire Suzuki in MotoGP”

Lunedì scorso Motorsport.com ha anticipato la notizia bomba dell’addio di Suzuki alla MotoGP alla fine di questa stagione. Questo lascia un posto vacante nella griglia della classe regina in vista del 2023. In risposta alla notizia, Dorna ha avvertito la Casa di Hamamatsu che non può andar via in modo unilaterale minacciando una multa e affermando che in sole 24 ore erano arrivate diverse offerte da costruttori e team interessati a prendere il posto della casa della grande S.

Uno dei primi nomi sorti è stato quello di una delle strutture più solide e professionali del mondiale Moto3, Leopard Racing, che negli ultimi anni aveva provato a ottenere un posto nella classe regina, anche se senza successo. Quest’oggi, il team Leopard è stato al Circuit de Barcelona per svolgere, insieme ad altre squadre di Moto3 e Moto2 una giornata di test privati e Christian Lundberg, direttore tecnico della struttura, ha parlato con Motorsport.com.

“Vediamo come evolve la situazione, c’è un contratto di mezzo e non credo che Suzuki possa andar via dalla MotoGP così, perché ha un contratto firmato fino al 2026. Vedremo, ma se si libera un posto e se Dio vuole, saremmo molto contenti di prenderlo noi”, ha assicurato Lundberg. “Tutto il paddock sa che siamo assolutamente interessati e che proveremmo a fare questo passo, ma da lì a concretizzare manca ancora un po’”.

Con così poco tempo, è molto difficile che un nuovo costruttore entri nel progetto di creare una struttura e fare una moto da zero per correre in MotoGP. Questo facilita l’opzione dei team privati, supportati da costruttori: “Oggi le case hanno varie marche, il gruppo PIERER Mobility (KTM) ha diverse marche, così come Aprilia (Gruppo Piaggio), le uniche marche sono le giapponesi e Ducati. Ampliare il numero delle marche è una visione che possono avere in Dorna, ma non credo che sia il caso, penso che bisogna dare le stesse opportunità agli attuali costruttori. Alla fine un team che ha solo due moto è svantaggiato”.

“Aprilia è molto interessata ad avere quattro moto, KTM già le ha, così come Honda. Ducati ne ha addirittura otto...la cosa più logica penso che sarebbe quella di permettere al costruttore che oggi ha solo due moto, in questo caso Aprilia, di averne due in più. Sarebbe la cosa più sensata”, ha affermato Lundberg.

Questo significa che Leopard sta già lavorando sulla base del passaggio in MotoGP come struttura privata con moto Aprilia: “Noi abbiamo già chiarito tempo fa che volevamo entrare in MotoGP e ora la palla è passata alla Dorna, vediamo se le cose quadrano. Il problema è che non so se siamo i primi o i quarti in lista, perché noi abbiamo parlato, ma forse c’è altra gente che senza dire nulla ha espresso in privato il desiderio di stare lì, in base a ciò che abbiamo letto nel comunicato di Dorna, quindi l’ultima parola è la loro”.

Però, speculando un po’ sulla possibilità che il semaforo sia verde per l’ingresso di Leopard Racing in MotoGP, la marca associata non potrebbe essere nessun’altra oltre Aprilia: “Io penso che l’unica opzione sarebbe quella di entrare con Aprilia, perché secondo me Dorna deve ricompensare in un modo o nell’altro l’unico costruttore della griglia che ha solo due moto e oggi tutte le moto sono molto competitive. Quindi saremmo contenti di lavorare con Aprilia, inoltre siamo un team mezzo italiano e sarebbe più facile rispetto a lavorare con i giapponesi. Penso che sarebbe l’opzione migliore”.