Lorenzo: “Zarco si chieda perché paga ancora il mutuo”

Dal ritiro avvenuto lo scorso mese di novembre, Jorge Lorenzo si è fatto carico personalmente dei suoi profilo social, in cui ora ha un’attività incessante ed espone gran parte della sua vita privata a tutti i suoi seguaci.

Lo spagnolo interagisce continuamente con i suoi fan ed anche con persone che lo criticano. L’ultima interazione riguarda la risposta ad una domanda posta da un seguace, che gli chiedeva cosa ne pensasse delle accuse mosse da Johann Zarco.

Il francese infatti, in un’intervista a Marca, aveva dichiarato: “A me i soldi importano molto meno che a Lorenzo. Ho dovuto chiedere un prestito per comprare casa. Lui vive in un paese dove non paga le tasse o ne paga poche. Io vivo in Francia, pago le tasse ed un’ipoteca. Avevo molti motivi per continuare con KTM per i soldi, ma non l’ho fatto”.

Approfittando delle storie su Instagram, Lorenzo ha risposto alla domanda del seguace difendendosi dalle accuse di Zarco: “Non mi piace sindacare le gestioni economiche di nessuno, ognuno fa ciò che può con quello che ha”.

Il cinque volte campione del mondo prosegue: “Visto che però sfortunatamente lui si è interessato di cose che non lo riguardano (e mi stata fatta una domanda a riguardo), io credo che Zarco dovrebbe chiedersi come mai dopo 10 anni nel mondiale, due titoli mondiali ed una firma con KTM continua ancora a pagare l’ipoteca di casa sua”.