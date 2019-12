Lorenzo: ultimo saluto a Honda alla festa di fine anno in Giappone

Dopo l'annuncio del suo addio alla MotoGP a Valencia, Jorge Lorenzo si è regalato una lunga vacanza a Bali per ricaricare le batterie e cercare anche di recuperare definitivamente dall'infortunio alla schiena che lo ha tormentato per tutto il 2019 dopo la caduta di Assen.

Nei giorni scorsi, però, si è concesso un breve ritorno al passato: il maiorchino si è infatti recato in Giappone per partecipare alla festa di fine anno della Honda ed indossare un'ultima volta i colori della Casa giapponese.

Un bel gesto da parte di Jorge, che quest'anno non aveva potuto presenziare al tradizionale Honda Thanks Day, perché aveva preferito riposarsi in vista dell'ultima gara della sua carriera nella classe regina a Valencia.

Insieme a Lorenzo, era presente anche il giapponese Takaaki Nakagami, che l'anno prossimo sarà ancora in sella alla RC213V del Team LCR e al momento è alle prese con il recupero dall'operazione alla spalla a cui si è sottoposto nel mese di ottobre.