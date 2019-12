Lorenzo: "Tornerò nel paddock e presto annuncerò qualcosa"

Dopo aver annunciato il suo ritiro a Valencia, il tre volte campione del mondo della MotoGP è partito per una vacanza senza prendere neppure il biglietto di ritorno, sebbene diversi obblighi contrattuali lo abbiano costretto a muoversi diverse volte.

Lunedì sera, Lorenzo è stato invitato al programma "Sport un Talk aus dem Hangar-7" della televisione austriaca ServusTV, dove ha annunciato che tornerà presto nel paddock della MotoGP.

"Mi sono riposato a Bali, ora sto davvero bene. Inizialmente ho prenotato il biglietto di sola andata, ma sono dovuto rientrare a causa di alcuni obblighi" ha spiegato il maiorchino.

Dopo aver rivisto alcuni momenti della sua lunga e fortunata carriera, ed aver anche ricordato la sua ultima vittoria in MotoGP, nel Gran Premio d'Austria del 2018 con la Ducati, Lorenzo ha rivelato di voler tornare nel paddock del Motomondiale.

"Ritornerò sicuramente nel paddock. Presto annuncerò qualcosa. Ho viaggiato per 17 anni e ho sempre alloggiato negli stessi hotel. Mi sono sempre visto come una persona felice. Ma se hai l'opportunità di vivere senza pressione, allora sei più felice di farlo" ha detto un Lorenzo che, almeno per il momento, non ha intenzione di tornare in moto.

Il prossimo appuntamento già programmato per lo spagnolo sarà in occasione del Gran Premio di Spagna, a Jerez, dove sarà nominato "MotoGP Legend".

Gallery: tutte le vittorie di Jorge Lorenzo in MotoGP