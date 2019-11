Lorenzo: “Spero che le cose cambino, ma non succede”

La prestazione di Jorge Lorenzo nella gara in Australia ha sfiorato il ridicolo. Il maiorchino è stato l’ultimo pilota ad arrivare al traguardo, con più di un minuto di ritardo dal suo compagno di squadra, Marc Marquez. Peggio ancora, è passato con 21 secondi di distacco dal penultimo, Hafizh Syahrin.

Il pilota Honda si è limitato a commentare in maniera vaga: “Sapevo che avrei sofferto, semplicemente spero che le cose cambiano, ma non succede. Tutto questo ci rende molto lontani dai più rapidi. In Malesia, in condizioni normali, speriamo che vada meglio”.

Le condizioni atmosferiche erano migliorate, non c’era pioggia, la gara è iniziata sotto al sole ed il vento si era anche calmato, tuttavia lo spagnolo non è stato in grado di reagire in alcun modo: “Su questa pista non sono andato bene negli ultimi anni, inoltre c’erano molto freddo e tirava vento. Ho provato a preservare la gomma sulla parte sinistra al massimo che ho potuto, ma non ci sono riuscito. Gli ultimi giri sono andati molto male”.

Oltre al confronto con il proprio compagno di squadra, che è impietoso sotto tutti i punti di vista, Lorenzo ha anche visto come Cal Crutchlow, con la sua stessa moto, ha tagliato il traguardo in seconda posizione. Inoltre, Joahnn Zarco ha esordito proprio questo weekend con la Honda 2018 del team LCR ed è arrivato 13esimo con 40 secondi di vantaggio sul maiorchino.

“Il risultato è pessimo – afferma Lorenzo – di tutti i piloti che hanno tagliato il traguardo oio sono stato l’ultimo”.

Mentre il lato del box 99 è un funerale gara dopo gara, il suo vicino di box non smette di vincere e battere record: “Siamo vicini alla conquista della tripla corona, è un titolo a cui non sto contribuendo molto. Marc ha vinto la gara in una maniera sorprendente per me”.