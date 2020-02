Lorenzo scenderà in pista nel Day 3 dei test di Sepang

Lin Jarvis, capo del team Yamaha, ha dichiarato a motogp.com che Jorge Lorenzo tornerà in azione in pista nella terza ed ultima giornata di test sul circuito di Sepang. Il cinque volte campione del mondo salirà in sella alla M1 dopo aver completato i primi giri durante questa settimana nello shakedown sul circuito malese.

“Il nostro piano è quello di far guidare Jorge domani – afferma Jarvis – Onestamente, il suo lavoro qui non è quello di provare la moto per noi, ma di guidare per sé, per riabituarsi alla velocità e riacquisire feeling. Jorge non guida una Yamaha da tre anni, quindi vogliamo farlo sentire completamente a suo agio sulla moto. Il suo vero lavoro come tester inizierà probabilmente ad aprile”.

Jorge Lorenzo ha firmato l’ottavo crono nell’ultimo giorno di shakedown a Sepang martedì scorso. Lo spagnolo ha completato 46 giri, chiudendo a poco più di un secondo dal leader di giornata, Pol Espargaró su KTM.