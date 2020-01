Marco Simoncelli e Jorge Lorenzo, durante la loro carriera hanno avuto diversi battibecchi. Nonostante ciò i due si sono sempre rispettati molto, consci ognuno del valore assoluto dell'altro. Ieri il Sic avrebbe festeggiato 33 anni.

Con circa 24 ore di ritardo Jorge Lorenzo ha deciso di rendere omaggio al suo grande avversario su Instagram con un lungo post dove racconta: "Anche se ieri non ce l'ho fatta, oggi voglio ricordare il Sic. Ora avresti 33 anni, mi hai sempre preso un anno e mezzo. Data la mia natura ultra-competitiva, non sono mai stato amico di nessun mio rivale e ad essere sincero io e te, il massimo contatto che abbiamo avuto si è verificato in pista".

Lo spagnolo ha poi proseguito: "Sei stato di gran lunga il più coraggioso di noi e mi impressionava sempre il modo in cui riuscivi a ridurre in frenata tutto il distacco che accumulavi sui rettilinei a causa della tua stazza. Non sono uno che piange molto e non ho pianto per molte persone, ma quel 23 ottobre 2011, che ricorderò per sempre, ho pianto per te. Marco Simoncelli, eterno 58".

