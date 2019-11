Lorenzo: “Non penso al pericolo, ma solo ad andare veloce”

Le cadute e gli infortuni hanno portato Jorge Lorenzo a decidere che era meglio mettere la parola fine alla sua carriera questo fine settimana, l’ultimo della stagione a Valencia. Per questo, una volta presa la decisione, deve essere difficile per il maiorchino prendere dei rischi ancora una volta prima del ritiro.

Lorenzo però commenta: “Non penso nel pericolo ora, sono molto concentrato nel trovare la miglior messa a punto, come sempre, provare cose e migliorare per andare veloce. Domani farò lo stesso. È evidente che partendo dietro il rischio è maggiore rispetto a quando non si parte avanti. Ma dopo qualche giro la gara si stabilizza, ognuno ha il suo ritmo e vedremo fino a che punto arriverà il ritmo che potrò avere”.

Per il cinque volte campione del mondo, il venerdì è stato ricco di emozioni: “È il quarto giorno più importante della mia carriera, ho finito di rispondere a messaggi e fare interviste all’una di notte. Sono molto grato, si può dire che quando uno si ritira i commenti sono tutti positivi e sono contento di vedere come mi hanno trattato. Forse dieci anni fa non sarebbe stato così, ma ora credo che la gente mi rispetti di più per la mia carriera”.

“A Valencia sono sempre andato bene, per quanto riguarda la schiena, ogni settimana sto meglio, non cado da molto tempo e questo fa sì che le cose continuino a migliorare. Marquez è il pilota con il ritmo migliore, vediamo se potremo conquistare la tripla corona, sarebbe inaspettato per i miei risultati, ma spero di poter festeggiare domenica”.