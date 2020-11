Lorenzo: "Dovi fuori dalla MotoGP? Non ha vinto per 13 anni"

Pur essendo stato probabilmente tra i fattori che hanno portato alla definitiva rottura tra Andrea Dovizioso e la Ducati, creando ulteriore tensione quando erano emerse le voci di una trattativa con lui, Jorge Lorenzo è stato piuttosto sarcastico quando gli è stato domandata la sua opinione sul fatto che il forlivese il prossimo anno non sarà sulla griglia di partenza della MotoGP.

Il maiorchino oggi era infatti impegnato a rispondere alle domande dei suoi follower su Instagram ed uno di questi gli ha chiesto: "Dovizioso non ha trovato un posto in MotoGP per l'anno prossimo... Pareri?".

La risposta di Jorge è stata breve, ma chiara: "Beh... Dopo 13 anni in MotoGP senza vincere un titolo...". Pur essendo stati anche compagni di squadra per due stagioni, proprio alla Ducati, il rapporto tra i due non è mai stato idilliaco fin da quando erano ragazzini, quindi non deve stupire che sia arrivata questa ennesima stoccata.

Anche perché i loro destini continuano ad incrociarsi senza sosta: non bisogna dimenticare infatti che, prima di decidere di prendersi un anno sabbatico, Dovizioso era ad un passo dal diventare il collaudatore della Yamaha, rubando di fatto il posto a Lorenzo.

Ma il tre volte vice-campione del mondo non è stato il solo a cui ha mandato dei messaggi, perché pure sul suo ultimo titolo iridato, quello che si è giocato fino all'ultima gara con Valentino Rossi con il relativo codazzo di polemiche dentro e fuori dalla pista, non si è risparmiato.

La domanda non era particolarmente elegante, perché questo follower gli ha chiesto: "Lo hai rubato nel 2015 vero? Ormai puoi dirlo". Ma bisogna dire che anche il maiorchino è stato piuttosto diretto: "So di aver vinto ottenendo più punti degli altri. Quando rubi ti arrestano e ti portano via ciò che è stato rubato, ma la coppa è ancora in casa mia...".