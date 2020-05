Lorenzo contro Agostini: “Ho fallito in Ducati? Questa è bella!”

Giacomo Agostini è 15 volte campione del mondo di motociclismo e ha vinto un totale di 122 gare tra il 1964 ed il 1977, le stagioni in cui ha corso nel campionato mondiale. Questo fa di lui il pilota più titolato della storia e perciò la sua voce ha un peso non indifferente.

Nella sua ultima intervista, l’ex pilota di Bergamo ha parlato, fra le altre cose, della possibilità che Jorge Lorenzo torni a correre, dopo essere diventato collaudatore Yamaha a seguito del ritiro dalle corse. Alla Gazzetta dello Sport, Agostini commenta: “Per me Lorenzo è un po’ un rischio. Per ben due volte non è stato in grado di ottenere risultati, sia in Ducati sia in Honda. Ripeto, le moto sono le moto, un pilota di livello va veloce”.

“Viñales, quando è passato da Suzuki a Yamaha nel 2017 – prosegue Agostini – andava come una freccia e tutti pensavamo che avrebbe vinto il mondiale. Poi non ci è riuscito e la moto era la stessa. La moto è importante, ma la testa del pilota fa tanto. Come Lorenzo con la Ducati. Prima i risultati negativi, poi sei davanti perché ti modificano il serbatoio. Queste cose le ho provate anche io, il serbatoio, la sella più corta o più lunga, le leve…mi sentivo più o meno a mio agio, ma non andavo veloce per questo. È la testa ciò che fa la differenza”.

Ritiene dunque che Lorenzo, dopo i suoi anni in Yamaha dove ha vinto tre mondiali di MotoGP ed i fallimenti sia in Ducati sia in Honda. Tuttavia, queste affermazioni non hanno fatto piacere allo spagnolo. Sui propri canali social infatti, il cinque volte campione del mondo e vincitore di 68 gare (di cui tre con Ducati) ha deciso di rispondere alle affermazioni di Giacomo Agostini.

Sul profilo di Jorge Lorenzo, che proprio ieri ha compiuto 33 anni, si legge: “Ma io a questo signore devo dei soldi o qualche altra cosa? Ho fallito in Ducati…questa è buona. Quanto è facile parlare quando sono 50 anni che non sali su una moto”.