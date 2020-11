Lorenzo attacca Crutchlow: "Ha più cadute che vittorie"

Cal Crutchlow sostituirà Jorge Lorenzo in Yamaha a partire dal prossimo anno, dopo aver firmato un contratto come collaudatore. I piani delle prove con il maiorchino erano stati complicati dal diffondersi della pandemia di Covid-19 e Lorenzo ha potuto guidare solamente per quattro giorni, a febbraio nei test di Sepang e ad ottobre in quelli di Portimao. In entrambe le occasioni ha girato con la M1 del 2019, rimanendo molto indietro rispetto ai riferimenti dei primi piloti.

Quando è stato dato l'annuncio di Crutchlow come nuovo tester in Yamaha dal 2021, lo spagnolo ha voluto esprimere la sua opinione tramite i social, affermando che era come "scambiare l'oro per il bronzo". Il britannico non si è scomposto nel sentire questo commento e ha affermato che essere un grande pilota non è necessariamente sinonimo di essere un ottimo collaudatore.

La risposta di Jorge Lorenzo non si è fatta attendere e tramite una storia su Instagram ha dichiarato: "Dire che io non sono un buon collaudatore è come dire che la Terra è piatta. Gli ingegneri ed i piloti che hanno condiviso il box con me sia in Yamaha sia in Ducati conoscono la mia capacità di sviluppare una moto ed aiutare a farla andare più veloce".

"Se parliamo solo di numeri - prosegue Lorenzo - è un dato di fatto che da quando ho lasciato entrambi i team, il numero di vittorie sia diminuito per entrambe le squadre. Per quanto riguarda Cal, è stato uno dei piloti con più cadute e meno vittorie degli ultimi dieci anni. Credo che sarà un grande collaudatore, per provare la durezza della moto".

Lorenzo ha vinto gare sia con Yamaha sia con Ducati nella sua carriera in MotoGP, ma non è mai riuscito ad essere in top 10 con Honda nel 2019, unica stagione con la Casa alata. Crutchlow ha vinto tre gare in carriera, tutte con il team LCR. Il britannico inoltre è stato l'unico pilota Honda ad essere salito sul podio oltre Marc Marquez nel 2019.

Il futuro di Jorge Lorenzo è al momento incerto, avendo perso il suo ruolo di collaudatore Yamaha. Lo spagnolo ha confermato il mese scorso di avere un'opzione con Aprilia per essere tester il prossimo anno. Proprio all'inizio di quest'anno, Valentino Rossi aveva dichiarato che Lorenzo doveva guidare più regolarmente per essere un tester solido, dato che non ha corso per tutto il tempo intercorso fra i test di Sepang e quelli di Portimao.