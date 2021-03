LIVE MotoGP: presentazione Petronas Yamaha SRT 2021

Due grandi amici nella vita che ora divideranno il box anche sul lavoro, oltre alla pista del Ranch durante gli allenamenti. La diretta inizierà alle ore 10:30 e, come già accaduto per tutte le altre squadre che hanno presentato la loro formazione in precedenza, dovrebbe trattarsi di un video introduttivo.

Per avere invece le prime impressioni dei due piloti bisognerà attendere, visto che l'incontro virtuale di Morbidelli con i media è fissato per la giornata di domani e che bisognerà attendere addirittura mercoledì per quello con Rossi.