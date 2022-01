L'intenzione di Espargaro e Honda è di continuare insieme

Pol Espargaro sta entrando nella sua seconda stagione con il Repsol Honda Team, nel quale è approdato nel 2021 dopo quattro anni in KTM. Il contratto tra il pilota spagnolo ed il marchio giapponese scade alla fine di quest'anno, e finora, per quanto ne sappiamo, non sono iniziate le trattative per un ipotetico rinnovo.

Il più giovane dei fratelli Espargaro è stato uno dei protagonisti del mercato piloti 2020, con il suo passaggio alla Honda che è stato svelato prima che iniziasse la sua ultima stagione con la KTM. La situazione però sembra destinata ad essere differente per il suo secondo contratto con la HRC.

"La situazione è molto semplice, abbiamo ancora piena fiducia nella squadra, soprattutto per il ruolo che Pol ha giocato alla fine della scorsa stagione, nelle ultime tre gare", ha spiegato a Motorsport.com Homer Bosch, manager del pilota di Granollers.

"Purtroppo l'ultima gara a Valencia non è finita come ci aspettavamo, penso che avrebbe fatto un ottimo risultato, proprio come a Portimao, se non fosse stato per la bandiera rosa, e venivamo da un podio (a Misano), quindi la stagione si conclusa con sensazioni ideali", ha aggiunto.

"Da qui, la squadra ci ha detto di avere piena fiducia in Pol, che gli daranno tutto il supporto, che stiamo per iniziare la stagione e che Honda è convinta di avere i piloti giusti per fare bene".

Tuttavia, nelle ultime settimane ci sono state voci di interesse da parte della Honda per piloti come Fabio Quartararo e, soprattutto, Joan Mir.

"Abbiamo letto alcune voci, ma la realtà è che non abbiamo alcuna informazione a riguardo, nessuno ci ha detto nulla, quindi queste sono cose che gli altri manager possono usare come strategia", ha avvertito.

A nome del pilota, il manager assicura che l'obiettivo di Espargaro è quello di continuare a correre con la Honda.

"Da parte nostra l'obiettivo è chiaro: Pol vuole una moto vincente e speriamo che la Honda possa essere in grado di stare davanti. Se poi Marc Marquez recupererà bene, che è quello che tutti vogliamo, sarà tanto meglio".

Per Espargaro, il fatto che Marquez stia recuperando al meglio è una buona notizia.

"Assolutamente, Pol vuole vincere con Marc in pista e il suo desiderio è quello di poter competere e lottare con lui. Marc conosce molto bene questa moto e, se sarà veloce, questo aiuterà anche Pol", ha detto.

Anche se l'intenzione di Pol di proseguire con la Honda è chiara, le trattative non sono ancora iniziate al momento.

"Non abbiamo ancora parlato di un rinnovo", ha detto Bosch. "Penso che non abbia senso farlo, non solo nel nostro caso, ma in qualsiasi squadra in generale. Dobbiamo iniziare la stagione, vedere cosa succederà con otto Ducati in pista, come andrà la Honda, poi potremo iniziare a pensarci".

Sembra infatti che, a differenza degli ultimi anni, il mercato piloti sia ancora abbastanza fermo in questa fase dell'anno.

"Se si leggono le dichiarazioni di alcuni manager sembrerebbe che ci siano state delle firme già prima dell'inizio del pre-campionato, ma al momento non vedo nulla. Penso che aspetteranno le prime tre o quattro gare e qualcosa si muoverà quando arriveremo in Europa. Prima di allora, dubito molto. Forse qualche squadra vorrà rinnovare il suo pilota, ma dovremo vedere", ha detto, lasciando intendere un riferimento alla Yamaha e a Fabio Quartararo.

"Da parte nostra e della squadra l'intenzione è quella di continuare, ma da qui in poi possono succedere tante cose, perché non c'è nulla di scritto nella vita. A seconda di come inizia la stagione e di come vanno le prime gare, prenderemo delle decisioni. Ma se me lo chiedete ora, l'intenzione di entrambe le parti è di continuare. Non sarebbe logico cambiare un pilota che sta iniziando a fare bene sulla moto".

"Con il recupero di Marc, la squadra ora ha uno stato d'animo positivo. Ha più senso continuare su questa linea che provare qualcosa di nuovo che non si sa se funzionerà. La Honda ha avuto bisogno di un processo di adattamento che Pol ha già fatto, e che ogni pilota deve completare", ha concluso il rappresentante di "Polyccio".