MotoGP | Lin Jarvis non crede alle voci sul ritiro della Yamaha

Sulla carta, la Yamaha è uno dei marchi inseparabili dal Mondiale MotoGP. Essendo entrata nel mondo dei Gran Premi motociclistici nel 1958, è difficile immaginare che il costruttore giapponese possa voltare le spalle ad una disciplina che l'ha vista brillare così tanto e in cui ha vinto il titolo solo due anni fa.

Tuttavia, è chiaro che i risultati della Yamaha sono crollati negli ultimi mesi, scatenando speculazioni sul suo futuro nel campionato. Lin Jarvis ha però smentito queste voci, assicurando di non aver ricevuto alcun segnale allarmante dalla dirigenza.

"Ho seguito queste speculazioni sui media negli ultimi giorni", ha dichiarato a Speedweek il direttore esecutivo di Yamaha Motor Racing. "Sono apparse ovunque... Molte persone stanno ponendo queste domande. Non si può negare che Yamaha e Honda siano in difficoltà in questo momento in MotoGP. Nel campionato ci sono 16 moto di costruttori europei, ma solo sei giapponesi. Honda e Yamaha devono lottare contro i loro rivali europei in termini di prestazioni. È comprensibile che in questo momento emergano queste considerazioni".

"Non posso parlare della Honda", ha proseguito Lin Jarvis, "ma posso assicurare che non vedo e non sento alcuna mancanza di impegno da parte della Yamaha, e questo da parte dei vertici aziendali fino in fondo".

Lin Jarvis, directeur exécutif de Yamaha Motor Racing

I cinque costruttori che attualmente partecipano alla MotoGP sono impegnati fino al 2026 compreso. Tuttavia, nessuno ha dimenticato il ritiro a sorpresa della Suzuki lo scorso anno, quando il gruppo giapponese era solo al primo anno di un contratto quinquennale. Questo potrebbe aver contribuito alle recenti voci che circondano Yamaha e Honda, dato che i due marchi, abituati a essere i primi in classifica, sono precipitati nella gerarchia.

Lin Jarvis ricorda che il Presidente di Yamaha Motor Japan, Yoshihiro Hidaka, e il Direttore di Yamaha Europe, Éric de Seynes, erano presenti nel paddock di Jerez e assicura di aver percepito il loro sostegno come "molto energico". "Riconoscono ciò che le corse hanno fatto per il marchio Yamaha in passato e ciò che continueranno a fare per la nostra immagine in futuro", afferma. "Hanno potuto vivere, vedere e sperimentare da vicino il nostro livello attuale. Sanno anche di cosa avremo bisogno in futuro. Abbiamo bisogno di investimenti e di cambiamenti nel nostro modo di lavorare. A Jerez abbiamo discusso bene".

"Non vedo alcun segno di ritiro della Yamaha dai Gran Premi. Non ci credo", ha aggiunto Lin Jarvis. "Allo stesso tempo, bisogna essere molto realisti. Se si guarda alla situazione della Suzuki un anno fa, nemmeno loro se lo aspettavano. Ma personalmente non ho dubbi. Speriamo che le cose rimangano così".

La Yamaha ascolta Quartararo

La tensione nel team Yamaha è stata palpabile fin dall'inizio della stagione. Mentre il costruttore è attualmente ultimo in classifica, è passato quasi un anno da quando Fabio Quartararo ha vinto il GP di Germania 2022. Oggi, il francese e il suo compagno di squadra Franco Morbidelli hanno insieme meno punti del leader Pecco Bagnaia.

Solo una Sprint, quella dell'Argentina, ha visto i entrambi i piloti Yamaha entrare nei punti, con il quarto posto di Morbidelli ed il nono di Quartararo. Nella gara lunga, la Yamaha si è assicurata un podio con il francese ad Austin ma, a parte questa boccata d'aria fresca ed il quarto posto di Morbidelli a Termas, il marchio è stato al massimo tra il settimo ed il decimo posto.

Intervistato da BT Sport, Éric de Seynes ha assicurato che le attuali difficoltà, spesso descritte nei dettagli da Fabio Quartararo, sono ben comprese dal management del gruppo e che gli ingegneri sono alacremente al lavoro.

"Nell'ultimo anno abbiamo lavorato sodo, seguendo le raccomandazioni di Fabio. Abbiamo investito, abbiamo un nuovo motore, possiamo vedere che la velocità massima è migliorata in modo significativo. Ora dobbiamo proteggere i nostri vantaggi principali", ha spiegato il boss di Yamaha Motor Europe. "Possiamo vedere che Red Bull, KTM e Ducati stanno lavorando molto sull'aerodinamica. Sono riusciti a compensare i loro punti deboli. Noi non abbiamo gli stessi vantaggi del passato. Stiamo lavorando sodo su questo aspetto".

"Abbiamo uno svantaggio: la moto è nuova, più di quanto sembri. Ora abbiamo solo due sessioni di prove, non tre per entrare in Q2. Due sessioni passano molto in fretta, per questo facciamo ancora fatica in qualifica. Ma in condizioni di gara riusciamo a stare davanti, quindi dobbiamo solo migliorare le qualifiche".