Liberty Media non negozierà insieme i diritti TV di F1 e MotoGP

Lunedì 1 aprile, il gigante americano Liberty Media ha annunciato di aver acquisito l'86% di Dorna Sports e del Campionato del Mondo di MotoGP con un'operazione da 4,2 miliardi di euro.

L'acquisizione, che dovrebbe essere completata entro la fine del 2024, significa che Liberty è ora proprietaria delle due maggiori serie motoristiche del mondo, la F1 e la MotoGP.

Nel corso di una telefonata con gli investitori tenutasi lunedì, l'amministratore delegato di Liberty Media, Greg Maffei, ha escluso che la società possa negoziare accordi televisivi congiunti per la MotoGP e la F1, soprattutto a causa di questioni normative.

Ma Maffei è fiducioso che Liberty sappia come commercializzare la MotoGP presso i potenziali partner mediatici grazie alla sua "conoscenza di come si sta evolvendo il panorama mediatico".

"L'unica cosa che non faremo è negoziare MotoGP e Formula 1 insieme, sia per le questioni regolamentari che per la struttura del nostro accordo con i partner e le squadre di F1", ha detto Maffei.

"Quindi, non è un'ipotesi da prendere in considerazione. Mi piacerebbe pensare che Liberty abbia delle intuizioni su come si sta evolvendo il panorama dei media e su come rendere il prodotto appetibile per i media partner al di fuori delle basi tradizionali di Italia, Spagna e Francia, e per aiutare a crescere in altri mercati. Penso che abbiamo delle intuizioni in merito".

Joan Mir, Repsol Honda Team Photo by: Honda Racing

Nella stessa telefonata, Maffei si è detto "molto fiducioso" che l'acquisizione della MotoGP da parte di Liberty passerà senza problemi al vaglio delle autorità antitrust.

Pur non dicendo quali siano i piani per far crescere la fanbase della MotoGP, Maffei ha sottolineato i vari successi che Liberty ha ottenuto nell'aprire la F1 ad un pubblico più ampio da quando l'ha acquisita nel 2016.

"Per quanto riguarda la crescita della fanbase, mi riferisco a molte cose", ha aggiunto. "Abbiamo ovviamente avuto successo con Netflix, ma abbiamo anche avuto successo nell'aprire la F1 in molti altri modi, sia che si tratti di social media, sia che si tratti di portare i piloti ai fan delle gare su Twitch, di zone per i fan, cambiando davvero la prospettiva su come viene fatto questo sport".

"Questo è uno sport fantastico e la sua appassionata fanbase sa quanto sia emozionante. Ma il nostro obiettivo è di esporlo in qualche modo ad un mondo più ampio, come abbiamo fatto con la F1".