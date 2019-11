Lecuona anticipa il debutto in MotoGP: a Valencia con Tech 3

Il 2020 inizierà in anticipo per Iker Lecuona. Il pilota spagnolo pensava che avrebbe avuto il suo primo assaggio della MotoGP in occasione dei test collettivi che andranno in scena a Valencia subito dopo l'ultima gara della stagione.

L'infortunio e la successiva operazione alla spalla destra di Miguel Oliveira ha però modificato i piani della KTM e del Team Tech 3, che hanno deciso di dare subito una chance al pilota che entrerà in squadra come titolare nella prossima stagione.

Il 19enne avrebbe dovuto disputare la sua ultima gara in Moto2 prima del salto di categoria, ma ha ottenuto il via libera da Eitan Butbul, proprietario dell'American Racing Team, e quindi farà il suo debutto in sella alla RC16 nella gara conclusiva della stagione 2019, che si disputa proprio sulla sua pista di casa.

L'avventura nella classe di mezzo di Lecuona si conclude quindi con tre stagioni complete e due piazzamenti a podio. Ma adesso è già ora di pensare alla MotoGP...