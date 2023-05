Le implicazioni in MotoGP della scelta di Razgatlioglu

L'annuncio del futuro di Razgatlioglu è arrivato solo poche settimane dopo aver fatto un test con la Yamaha MotoGP, alimentando le speculazioni sul fatto che il pilota turco potesse essere in linea per un salto nella classe regina con il marchio giapponese.

Il test ha visto la partecipazione dei vertici Yamaha ma, durante il weekend del Gran Premio delle Americhe, Lin Jarvis ha suggerito che l'ingaggio di Razgatlioglu sarebbe stato improbabile.

"Il problema più grande per noi è se avremo un posto, perché idealmente... abbiamo solo due moto sulla griglia di partenza, credo sia difficile per noi avere un team satellite sulla griglia di partenza l'anno prossimo", ha detto Jarvis. "Quindi, avremo solo due posti ed entrambi i posti avranno bisogno di qualcuno che sia subito veloce, mentre forse Toprak avrà bisogno di più tempo per prendere confidenza".

È improbabile che in quella fase, all'inizio di aprile, i commenti di Jarvis fossero legati al recente annuncio del passaggio di Razgatlioglu alla BMW. Secondo uno dei colleghi tedeschi di Motorsport.com nel paddock della WSBK, al momento del round di Barcellona, all'inizio di maggio, non era stata fatta alcuna offerta da parte di BMW.

In un comunicato stampa della Yamaha, Razgatlioglu ha accennato ad "una possibilità" di andare in MotoGP, ma non ha ritenuto che la moto fosse adatta come la Superbike, e quindi ha scelto di continuare a correre in SBK con la BMW.

Quanto fosse grande questa "possibilità" non è chiaro, e probabilmente è improbabile. Come ha dichiarato Jarvis, la Yamaha probabilmente non avrà un team satellite nel 2024 e avrà bisogno di un secondo pilota "plug-and-play" nella sua squadra ufficiale. Un posto che attualmente è occupato da Franco Morbidelli, che ha faticato da quando è passato nella squadra ufficiale verso la fine del 2021. Se non sarà lui, si è parlato di Jorge Martin della Ducati Pramac

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Comunque sia, la decisione di Razgatlioglu di rimanere in SBK è stata accolta con una diffusa delusione, mentre una domanda di vecchia data è rimasta senza risposta: quanto sarebbe stato bravo in MotoGP?

La maggior parte delle persone sostengono la superstar turca e le sue capacità. Tuttavia, la sua due giorni di test a Jerez con la Yamaha non ha esattamente infiammato il mondo. Anche se due giorni non sono esattamente una quantità enorme di tempo per adattarsi ad una moto completamente diversa da quella a cui è abituato, concludere il test a quasi un secondo da Cal Crutchlow, pilota collaudatore della Yamaha (il cui programma è in genere piuttosto distribuito nell'arco di un anno), non è stata una grande dimostrazione.

Con il tempo, tuttavia, non c'è dubbio che il talento di Razgatlioglu gli avrebbe permesso di trovare una soluzione. Purtroppo, la Yamaha non ha tempo e non è detto che nel 2025 possa avere una squadra satellite. La squadra di Valentino Rossi è stata collegata più volte a questo ruolo, e la leggenda della MotoGP è diventata recentemente ambasciatrice ufficiale del marchio. Ma, vista l'attuale competitività in MotoGP, è difficile che Rossi sia motivato a lasciare la Ducati (con cui la sua squadra ha già vinto due volte nel 2023 ed è a un solo punto di distanza dalla testa del campionato) per un pacchetto Yamaha che non è neanche lontanamente da titolo.

La decisione di Razgatlioglu di rimanere in SBK, unita all'attuale incertezza della Yamaha sulla situazione dei suoi team satellite, potrebbe aver chiuso la porta a qualsiasi pilota della SBK che voglia passare in MotoGP per qualche tempo.

Gli ultimi piloti ad essere passati dalla WSBK alla MotoGP a tempo pieno sono stati Eugene Laverty e Loris Baz nel 2015, con quest'ultimo che è stato il più longevo, resistendo fino alla fine del 2017. I migliori piazzamenti di Baz e Laverty sono stati dei quarti posti. Da allora, i piloti SBK hanno partecipato solo sporadicamente alla MotoGP. Lorenzo Savadori ha partecipato ad una parte della stagione nel 2021 con Aprilia, ottenendo un 14° posto, ma è stato riportato al suo ruolo di collaudatore quando è stato ingaggiato Maverick Vinales.

L'ultimo ad essere passato con successo è stato Crutchlow, che ha debuttato in MotoGP nel 2011 con Tech3 dopo un anno di SBK nel 2010 con Yamaha. Crutchlow ha poi vinto tre Gran Premi.

Jonathan Rea, Kawasaki Racing Team WSBK Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Per anni, il sei volte campione SBK Jonathan Rea è stato collegato ad un passaggio a tempo pieno in MotoGP, ma ha rifiutato diverse offerte. Quella porta si è chiusa definitivamente e durante il suo dominio si pensava che chiunque pensasse di passare in MotoGP dovesse batterlo. Tra il 2015 e il 2020, nessuno ci è riuscito, finché Razgatlioglu non lo ha finalmente detronizzato nel 2021. Ma a meno che Razgatlioglu non dimostri di avere successo in BMW (ed è una richiesta difficile), il paddock della MotoGP perderà rapidamente interesse.

E se la MotoGP perde interesse per Razgatlioglu, non si entusiasmerà per nessun altro sulla griglia. Il campione del mondo in carica Alvaro Bautista ha già fatto il suo tempo in MotoGP, così come Danilo Petrucci; Rea ha preso la sua decisione, mentre l'opportunità di Baz è passata.

Michael van der Mark si trovava in una posizione simile a quella di Razgatlioglu ed era considerato un potenziale pilota da MotoGP. Ma non è riuscito a fare molto nelle due gare disputate con la Yamaha Tech3 nel 2017, finendo fuori dai punti: 16° in Malesia, a 56"397 dal vincitore, e 17° a Valencia a 52"134.

Alex Lowes è andato un po' meglio nelle due gare disputate con Tech3 nel 2016, finendo 13° al Gran Premio di Gran Bretagna - a 40"1 dal vincitore, ma a solo un secondo dal pilota a tempo pieno Eugene Laverty. Invece non ha concluso il GP di San Marino.

Tra gli attuali piloti della SBK, al di fuori di Razgatlioglu, l'unico candidato ad avere una vaga possibilità di salire in MotoGP è Remy Gardner, che dopo una stagione con KTM Tech3 è stato cacciato in malo modo. Ma il calendario SBK molto più breve e l'amarezza generale per il suo licenziamento da parte della KTM alla fine del 2022 hanno probabilmente modificato le sue ambizioni.

Razgatlioglu avrebbe potuto essere il pilota che gli avrebbe riaperto la porta. Ma data la generale mancanza di candidati idonei e la diminuzione del successo dei piloti SBK in MotoGP - insieme all'ondata di talenti che stanno facendo strada nel Motomondiale - è difficile immaginare che a qualcuno della SBK venga data questa opportunità nel prossimo futuro.