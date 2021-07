"L'Allegria": il video di Morandi e Jovanotti al Ranch di Valentino Rossi

"L'Allegia" è la nuova canzone di Gianni Morandi, scritta da Jovanotti. Oggi è stato trasmesso per la prima volta il video, ma vi starete domandando come mai ve ne stiamo parlando.

Molto semplice: le immagini sono state realizzate al Ranch di Valentino Rossi a Tavullia e tra i protagonisti del video musicale in stile western c'è anche il "Dottore", che non ha nascosto di essersi divertito molto a girarlo.

Ma non è tutto, perché del cast fanno parte anche altri ragazzi che fanno parte della VR46 Riders Academy, come il ducatista Pecco Bagnaia ed i due piloti di Moto2 Marco Bezzecchi e Stefano Manzi. Per vederlo, non dovete fare altro che cliccare su play qui sotto.

Gianni Morandi, Lorenzo Jovanotti e Valentino Rossi 1 / 6 Foto di: Valentino Rossi Lorenzo Jovanotti, Valentino Rossi e Gianni Morandi 2 / 6 Foto di: Valentino Rossi Valentino Rossi 3 / 6 Foto di: Valentino Rossi Valentino Rossi e Lorenzo Jovanotti 4 / 6 Foto di: Valentino Rossi Valentino Rossi, Gianni Morandi e Lorenzo Jovanotti 5 / 6 Foto di: Valentino Rossi Valentino Rossi, Gianni Morandi, Lorenzo Jovanotti, Pecco Bagnaia, Marco Bezzecchi, Marco Belli 6 / 6 Foto di: Valentino Rossi