L'agente di Quartararo: "Yamaha? E' deluso, può andare via"

Il Mondiale 2022 di MotoGP è entrato nel vivo e sta delineando i piloti che potrebbero giocarsi il titolo iridato Piloti. Oltre alle sorprese Enea Bastianini e Aleix Espargaro, la costante è ancora lui: Fabio Quartararo.

Il pilota della Yamaha è al comando del Mondiale con 102 punti frutto di una vittoria (a Portimao), due secondi posti, un quarto, un settimo, un ottavo e un nono posto. Alle sue spalle, a 4 lunghezze, c'è Espargaro su Aprilia e a 8 c'è Bastianini, miglior alfiere Ducati autore sino a ora di ben 3 vittorie.

Oltre al Mondiale 2022, team e piloti sono in pieno fermento per organizzare la prossima stagione, con il mercato piloti che procede di pari passo al Mondiale e delinea scenari sempre nuovi, ma altrettanto intriganti. Uno di questi coinvolge proprio Fabio Quartararo, leader del Mondiale e campione del mondo in carica.

Il pilota della Yamaha si trova a dover difendere il titolo conquistato brillantemente nel 2021, ma è anche un pezzo pregiato del mercato. A spingere in vetrina il talento di origini italiane sono le promesse non mantenute da Yamaha nel corso dell'inverno.

Non è un segreto il fatto che Quartararo avesse tutta l'intenzione di rinnovare il contratto con la Casa di Iwata, soprattutto dopo il titolo ottenuto pochi mesi fa. La M1 2022, però, è ben lontana dalle aspettative di "El Diablo", che ora si guarda attorno alla ricerca della miglior soluzione possibile per il suo futuro.

A confermare questo scenario è stato il manager di Quartararo, Eric Mahé, ai microfoni dell'emittente francese Canal+.

"In breve, la situazione di Fabio è la seguente: siamo delusi da quest'inverno. Stiamo approfondendo più del solito le cose che Yamaha sta implementando per la prossima stagione. Parlo del motore, ma anche tutto il resto. Questo richiede un po' di tempo, stiamo cercando delle garanzie".

"Poi, l'intenzione generale era quella di rimanere con Yamaha prima dell'inizio dell'inverno. E questa è rimasta perché la Casa ha dato la possibilità a Fabio prima di correre con Petronas, poi è stato campione del mondo proprio con Yamaha l'anno scorso. Dunque non c'era il desiderio iniziale di andarsene".

"D'altra parte, ci sono stati alcuni eventi che hanno fatto pensare di andarsene. Il ritiro della Suzuki non cambia nulla per noi. E' un peccato per la MotoGP, perché si tratta di una grande squadra e di una grande moto. Ma cambia di più per altri piloti. Fabio è il campione del mondo in carica e quindi tutti lo vogliono. Diciamo che un'opzione non cambia lo schema delle trattative", ha concluso il manager di Quartararo.