L'addio di Crutchlow: "Bello vedere la bandiera a scacchi"

A Portimao, Cal Crutchlow ha disputato la sua ultima gara in MotoGP come pilota titolare, prima di ricoprire il ruolo di collaudatore in Yamaha a partire dal 2021. Il pilota LCR partiva dalla quarta posizione in griglia ed era stato il più rapido nel warmup, ma in gara è stato subito coinvolto in una battaglia con la KTM di Pol Espargaro, condita da molti errori e da un importante crollo della gomma che lo ha portato a tagliare il traguardo in 13esima posizione.

"E' emozionante fermarsi - afferma Crutchlow - ho dato tutto in gara ed è tutto ciò che potevo chiedere a me stesso, come sempre. Parlando della gara, sono deluso dal risultato perché ero in una buona posizione. Ma ho avuto un crollo della gomma importante, forse con l'elettronica ed il setup all'inizio della gara ho usato un po' troppo poco traction control. Comunque ho continuato a lottare e sono andato lungo alla Curva 1 un paio di volte a 300 km/h. Non mi sono mai arreso, ci ho provato. Il fatto è che non potevo fare di più. Ho dato il mio meglio, volevo concludere la mia ultima gara, ma è stato importante vedere la bandiera a scacchi".

Il pilota LCR prosegue: "Vorrei non aver commesso errori, che invece ho fatto quando ero dietro a Pol, sono andato lungo alla Curva 1 perché ero attaccato ad altri sei o sette piloti. Ho commesso i miei errori, ma continuo a pensare che se fossi stato dietro a Pol e non fossi andato lungo, sarei riuscito a gestire meglio la gomma a fine gara. Ma sono cose che succedono. Sono contento di aver finito, perché ho iniziato la mia carriera con una caduta ed avrei potuto finirla allo stesso modo".

Nonostante l'emozione di lasciarsi le gare alle spalle, Crutchlow ammette di essere felice di concludere la sua carriera in cui ha lottato con alcuni dei piloti migliori al mondo: "Nel complesso, sono felice di concludere. E' stato bello andare in pista e combattere in gara con alcuni dei piloti migliori al mondo. Questi hanno vinto gare quest'anno e sono stati sul podio molte volte".