L'accusa Yamaha: ecco il video di Vinales che va a limitatore

La giornata di ieri è stata caratterizzata dalla clamorosa decisione della Yamaha di sospendere Maverick Vinales e di ritirare la sua iscrizione al Gran Premio d'Austria, motivata dalla gravissima accusa di aver cercato di danneggiare deliberatamente la sua M1 nel Gran Premio di Stiria della scorsa settimana.

Ma le accuse al termine della prima gara del Red Bull Ring erano state reciproche, con Maverick che aveva sottolineato il fatto che sulla sua moto fosse stata cambiata la frizione dopo la bandiera rossa, indicando questo come uno dei motivi che lo hanno portato a spegnerla all'inizio del giro di ricognizione, obbligandolo a prendere il via dalla pitlane.

Insomma, se la speranza di tutti era che la pausa estiva avesse portato un po' di serenità su un rapporto che inevitabilmente aveva già vissuto momento di tensione quando il pilota di Roses ha deciso di uscire dal suo contratto con un anno d'anticipo rispetto alla scadenza naturale a fine 2022. Decisione che aveva comunicato in occasione del Gran Premio d'Olanda, prima della pausa.

Al momento la sospensione sarebbe limitata alla gara di questo fine settimana, anche se la sensazione è che la frattura ormai possa essere diventata insanabile. E anche il silenzio di Maverick, che per ora ha preferito non commentare l'accaduto, sembra andare in questa direzione, ma magari nelle prossime ore ne sapremo di più.

Nella serata di ieri, intanto, sono emerse le immagini onboard di ciò che la Casa di Iwata imputa allo spagnolo, ovvero l'aver spinto il propulsore oltre il limitatore con il chiaro intento di andare a danneggiarlo. Il video mostra l'ultimo giro della corsa, nel quale Vinales è rientrato ai box senza neanche prendere la bandiera a scacchi, dopo aver girato su tempi altissimi nelle tornate conclusive.

Effettivamente, in almeno un paio di occasioni, Maverick spinge il motore fino a limitatore, rimanendoci per qualche istante. E la seconda volta lo fa quando ormai ha già imboccato la corsia dei box. La pietra dello scandalo sarebbe questa, ma non sappiamo se a monte ci siano anche altre questioni. Intanto qui sotto potete vedere il video.