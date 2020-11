La VR46 chiude la porta a Bezzecchi in MotoGP con Aprilia

Pablo Nieto ha ammesso che Aprilia aveva chiesto alla VR46 di ingaggiare Marco Bezzecchi per portarlo in MotoGP insieme ad Aleix Espargaro nel 2021. L'italiano avrebbe preso così il posto dello squalificato Andrea Iannone, come anticipato da Motorsport.com.

Tuttavia, in accordo con il pilota, la struttura italiana non ha autorizzato l'operazione e Bezzecchi resterà la punta di diamante del progetto dell'Academy di Valentino Rossi per lottare per il titolo in Moto2 il prossimo anno.

A DAZN Spagna, Nieto afferma. "Il futuro di Bezzecchi è restare qui, nel 2021 correrà con noi. Ci hanno provato, capiamo che per Aprilia ingaggiarlo era una delle priorità e volevano proprio lui. Hanno visto che è uno dei piloti più in forma della categoria ed avevano bisogno di uno come lui".

"Per noi Marco è la punta di diamante del progetto in Moto2 per il prossimo anno e penso che anche lui voglia restare nella classe di mezzo per lottare per il campionato nel 2021".

Chi invece passerà in MotoGP è il suo compagno di squadra, Luca Marini. Il fratello di Valentino Rossi, proprietario della VR46, correrà con la formazione di Andorra Esponsorama e sarà sotto contratto con la Ducati.

Aprilia intanto continua a cercare un sostituto di Iannone, anche se la sensazione è che fatica molto a trovare un pilota che dia garanzie. Al momento, le due opzioni che sembrano più probabili sono l'ingaggio di Joe Roberts e di Fabio Di Giannantonio. Entrambi hanno un contratto valido per il 2021 con le rispettive strutture in Moto2, con cui Aprilia sta negoziando.