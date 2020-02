La storia d'amore tra la Dainese e Valentino Rossi affonda le proprie radici nei primi vagiti della carriera del Dottore. L'azienda di Molvena, infatti, si è occupata di "equipaggiare" il #46 molto prima che questi arrivasse a calcare il prestigioso palcoscenico del Motomondiale.

Le prime tute Dainese indossate da Valentino risalgono al 1993, quando prende parte al campionato Sport Production. Il pilota di Tavullia, da sempre appassionato del marchio, che in passato aveva vestito anche tanti suoi eroi, decide così anno dopo anno di mettere da parte queste tute e ammucchiarle in una stanza.

Oggi, dopo tanti anni, Rossi ha aperto le porte di questa stanza segreta, che nel frattempo è diventata un vero e proprio museo privato, alla Dainese. In questa camera il Dottore ha stipato tutte le tute, i caschi e le moto che hanno caratterizzato la propria carriera. Un tesoro insomma dal valore inestimabile.

La Dainese ha quindi deciso di realizzare una video-intervista a Valentino divisa in quattro episodi, dove il #46 racconterà il proprio rapporto con il marchio di Molvena. Nel primo episodio, il rider di Tavullia definisce questo archivio: "Il mio museo segreto". Insomma una bella storia che dimostra ancora una volta l'immensa passione che da sempre anima Rossi per il mondo delle moto. Chissà che in futuro questo tesoro non possa essere aperto anche al pubblico, con le dovute protezioni del caso.

