La MotoGP vorrebbe introdurre le gare sprint il sabato dal 2023

Il 2023 della MotoGP potrebbe portare diverse novità, tra queste l'introduzione di una gara sprint. Questa è un'iniziativa che la Formula 1 ha introdotto lo scorso anno in tre eventi nel calendario (Gran Bretagna, Monza, Brasile) e che è stata ben accolta dagli appassionati. Nel 2022 infatti è stata portata nuovamente in tre eventi, i primi due già disputati a Imola e in Austria e il prossimo in Brasile, a metà novembre.

Con il precedente dell'impatto di questa misura sulla Formula 1, il promotore della MotoGP, Dorna, ha già contattato i costruttori coinvolti nella serie per mettere sul tavolo la possibilità, che sarà discussa nella riunione della Grand Prix Commission prevista per questo venerdì al Red Bull Ring.

A differenza della Formula 1, l'idea è di cambiare la natura di tutti i weekend dei Gran Premi e di introdurre una breve gara "sprint" in ogni fine settimana. Sebbene ci siano ancora dei dettagli da definire, la maggior parte dei costruttori è favorevole a questa mossa. Queste gare brevi avranno una distanza totale di poco superiore alla metà di quella delle gare domenicali, e l'intenzione è di assegnare anche la metà dei punti.

In attesa di una definizione più precisa del format esatto, la griglia di partenza di domenica si baserebbe su una sessione cronometrata che non sarebbe legata al risultato della gara precedente - un'altra variazione del piano della Formula 1. Inoltre, una delle sessioni di prove libere sarebbe stata cancellata, così come il warm-up della domenica.