La MotoGP ricorda Dean Berta Vinales con un minuto di silenzio

La MotoGP ha reso omaggio a Dean Berta Viñales osservando un minuto di silenzio ad Austin.

Nel giovedì che precede il Gran Premio delle Americhe, l'intero paddock del Motomondiale si è riunito in pit-lane per ricordare lo spagnolo, prematuramente scomparso a 15 anni in un incidente sabato scorso durante l'evento della WorldSSP300 a Jerez de la Frontera.

Le squadre si sono radunate davanti ai propri box, mentre i piloti hanno formato una fila davanti a tutti reggendo un cartellone con due immagini in bianco e nero dello sfortunato giovane motociclista, e la scritta "Dean Berta Viñales per sempre nei nostri cuori".

Ricordiamo anche che Maverick Viñales, cugino di Dean Berta, non correrà la gara statunitense, avendo ricevuto l'approvazione dalla Aprilia per rimanere fermo in un momento così difficile e drammatico per la sua famiglia.

La MotoGP ricorda il pilota di WorldSSP300, Dean Berta Viñales 1 / 4 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images La MotoGP ricorda il pilota di WorldSSP300, Dean Berta Viñales 2 / 4 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images La MotoGP ricorda il pilota di WorldSSP300, Dean Berta Viñales 3 / 4 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images La MotoGP ricorda il pilota di WorldSSP300, Dean Berta Viñales 4 / 4 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images