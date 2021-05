L’attenzione all’ambiente è uno dei principali temi d’attualità e molti si stanno impegnando per diventare più sostenibili. Anche il motorsport sta lavorando in questo senso e la MotoGP sembra puntare alla sostenibilità, mostrando vicinanza e sensibilità a questo tema importante. In questo senso infatti FIM, IRTA, MSMA e Dorna stanno indirizzando il proprio lavoro verso la sostenibilità a lungo termine nel campionato delle due ruote più famoso del mondo.

L’obiettivo delle parti coinvolte nell’organizzazione del mondiale è quello di diventare eco-friendly, in particolare concentrando l’attenzione sui carburanti sostenibili, sfruttabili per tutte le classi del campionato, dalla Moto3 alla MotoGP, passando per l’intermedia Moto2. Già il mondiale dei prototipi è affiancato da ormai due stagioni dalla Coppa del Mondo MotoE, campionato interamente elettrico che punta già al futuro.

Ma i progressi vogliono essere portati avanti anche nelle tre classi principali del campionato, che sta diventando sempre più competitivo e tecnologico. Insieme ai grandi sviluppi in ambito tecnico e di regolamenti, si punta anche alla sostenibilità per tutto il paddock, dunque gli organizzatori stanno pensando di adottare delle soluzioni che possano continuare a mantenere gli standard raggiunti combinati con l’attenzione per l’ambiente.

Una delle idee cardine di questa sostenibilità è proprio il carburante, l’ecofuel è una delle soluzioni principali e al momento più immediate per mostrare la propria sensibilità verso l’ambiente, a cui oggi si presta molta attenzione. Ulteriori dettagli verranno spiegati nelle prossime settimane, quando il campionato avrà le idee più chiare. Nel frattempo il lavoro per la sostenibilità prosegue incessante.