La MotoGP è restia a frenare lo sviluppo per salvare lo spettacolo

La MotoGP vive un paradosso. La differenza tra i sei costruttori presenti non è mai stata così sottile, mai i contendenti al podio sono stati così numerosi, ma i sorpassi diventano sempre più complicati, al punto di annullare lo spettacolo. La convergenza delle prestazioni dipende ovviamente dal fatto di aver ridotto i margini che permettevano di fare la differenza, ma i piloti hanno messo l’accento sui diversi elementi tecnici per spiegare la situazione attuale: dal surriscaldamento della gomma anteriore nel traffico che limita la prestazione a un’aerodinamica più sofisticata e dunque più sensibile quando un pilota si trova in scia a un avversario, non avendo la giusta velocità per sorpassare.

“I sorpassi sono molto complicati in MotoGP perché le moto sono molto rapide sul rettilineo e molto precise con l’aerodinamica”, ha dichiarato a Crash.net Danilo Petrucci, che ha percepito l’evoluzione della categoria durante l’ultimo decennio prima di andare a correre nel MotoAmerica quest’anno. “È particolarmente difficile sorpassare perché l’aerodinamica non aiuta quando si è in scia: non si sente vantaggio, anzi. Piuttosto si percepisce uno svantaggio in frenata. Bisogna uscire dalla traiettoria per tentare un sorpasso, perché se si frena dietro un pilota, non c’è l’aria per rallentare”.

“Queste piccole cose rendono le qualifiche ancora più importanti, bisogna partire da una buona posizione e dopo bisogna avere la miglior gomma possibile per gli ultimi giri. Quindi non si può sollecitare lo pneumatico nei sorpassi, provando a frenare più tardi o spingendo di più sul posteriore. È ogni anno più difficile”.

Di fronte a questa affermazione, condivisa da diversi piloti che attualmente corrono nel campionato, sarà necessario tenere conto dello spettacolo nella stesura dei futuri regolamenti tecnici e quindi rallentare la corsa allo sviluppo aerodinamico? Carmelo Ezpeleta, promotore del campionato, non sembra farne una questione di priorità. “Le gare sono così e se la mancanza di sorpassi a fine gara non rappresenta un caso, non ho alcuna influenza su questo", ha dichiarato al quotidiano spagnolo As, sottolineando che le modifiche decise in passato erano finalizzate a limitare i costi, non a influenzare lo spettacolo. “Non cambieremo le moto per aumentare il numero di sorpassi", ha dichiarato.

Andrea Dovizioso, RNF MotoGP Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Intervistato da Motociclismo.es, Ezpeleta si è mostrato più aperto e ha sottolineato che gli organi di governo stanno già pensando al 2027, anno in cui inizierà un nuovo ciclo contrattuale che legherà costruttori e team al campionato: “Da qui al 2026 [...] non cambierà nulla, a meno che non ci sia unanimità tra i partecipanti”.

Per il momento, questa unanimità sembra più facile da trovare per quanto riguarda il pensiero opposto, ovvero continuare a cercare una tecnologia sempre maggiore senza tenere conto dei suoi effetti sui sorpassi. Ducati, sempre all'avanguardia nelle innovazioni come gli spoiler e i dispositivi per l'holeshot, ritiene che non ci siano prove che la sofisticazione delle moto attuali possa avere una certa influenza sulle prestazioni in pista.

"A nostro avviso, la tecnologia o i nuovi dispositivi sulle moto (come abbiamo discusso per quanto riguarda l'aerodinamica o il dispositivo di holeshot) sono molto simili a quelli dell'anno scorso, quindi non lo vedo come un vero problema per quanto riguarda la minore spettacolarità delle gare", ha detto Paolo Ciabatti, direttore sportivo Ducati durante una conferenza stampa ad Assen.

Francesco Bagnaia, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

“Ovviamente su alcune piste abbiamo visto meno sorpassi rispetto a quelli a cui eravamo abituati, ma non credo che abbia molto a che vedere con lo sviluppo della moto, perché non credo che ci siano grandi differenze con le moto che avevamo l'anno scorso. Nel 2021 bbiamo assistito a gare spettacolari come quella di Aragón, con il duello tra Bagnaia e Márquez, che è stato uno dei migliori spettacoli della MotoGP degli ultimi anni, e le moto non sono molto diverse oggi".

Per sottolineare il suo punto di vista, Ciabatti ha anche citato il duello degli ultimi giri ad Austin tra Marc Márquez e Fabio Quartararo, e il capo di quest'ultimo Massimo Meregalli ha concordato con il suo connazionale. "Condivido in gran parte il punto di vista di Paolo", ha detto il team manager della Yamaha. "Sì, negli ultimi anni abbiamo introdotto molti dispositivi, ma le ali e l'elettronica danno più sicurezza al pilota. Come per la Ducati, la nostra moto è abbastanza simile a quella dell'anno scorso e non condivido l'idea che le gare saranno meno divertenti quest'anno".

Le analisi che collegano lo sviluppo delle moto a una riduzione dei sorpassi sono davvero solo frutto dell'immaginazione, il risultato di una distorsione della percezione? L'obiettività dei produttori rimane discutibile, poiché la corsa all'innovazione è uno dei modi per fare la differenza con la concorrenza. Per quanto riguarda i piloti, Marc Márquez considera la situazione "difficile" e, pur essendo favorevole a una certa quantità di tecnologia, ritiene che spetti agli organi di governo definire una strada da seguire.

"È impossibile arrivare a una decisione unanime perché, come sempre, siamo in competizione, quindi chi ha un motore migliore vuole mantenere una buona velocità di punta, chi ha una buona aerodinamica vuole continuare su quella strada, chi ha un buon holeshot o un sistema di dispositivi posteriori vuole continuare con quello, quindi è impossibile essere unanimi", ha spiegato il campione spagnolo prima di fermarsi in maniera prolungata per sottoporsi a un intervento chirurgico al braccio destro. "Ma non è il nostro lavoro. Noi possiamo dare la nostra opinione, ognuno ne ha una, ma spetta al campionato, anche ai costruttori ma soprattutto al campionato, capire la strada che vogliono percorrere, se vogliono avere più prototipi o se vogliono prestare un po' di attenzione allo spettacolo con sorpassi e gare di gruppo".

Jack Miller, Ducati Team Photo by: Dorna

"Sono d'accordo, ritengo che un minimo di aerodinamica sia necessaria perché guidiamo molto velocemente ed è più sicuro. È necessario avere un minimo di sicurezza sulla bicicletta. Abbiamo bisogno di controllo della trazione, di aerodinamica, ma dobbiamo trovare il modo di stabilire regole chiare, il che non è facile. Forse limitazioni perché altrimenti continuiamo a diventare sempre più veloci, ma la gente davanti alla TV non si rende conto che siamo mezzo secondo più veloci o mezzo secondo più lenti in curva. Si rendono conto che ci sono sorpassi come all'Estoril in Superbike o che ci sono non so quanti sorpassi durante la gara, 10 o 15 tra Jonathan Rea e Toprak Razgatlioglu. Questo è ciò che mi è piaciuto guardare dall'Estoril, per esempio, dal mio divano. Dobbiamo capire per il futuro, ma non è facile trovare un compromesso tra i costruttori, i piloti e il campionato".

Andrea Dovizioso si è ripetutamente lamentato della sensibilità delle moto attuali in frenata, e attribuisce ciò all'importanza dell'aerodinamica, del dispositivo di holeshot e dell'elettronica. E anche se la FIM ha deciso di limitare l'uso dei regolatori di altezza per il 2023, il forlivese è fatalista riguardo alle prossime stagioni, con tutti i segnali che puntano verso il predominio della tecnologia.

"La MotoGP è cambiata enormemente negli ultimi anni ed è diventata molto più incentrata sull'ingegneria", ha detto Dovizioso. “Di conseguenza, ingegneri di questo calibro sono più utili alla MotoGP oggi che in passato. La MotoGP è diventata così, ecco perché dico che la MotoGP è cambiata. Le moto si guidano in modo diverso, ci sono molti più aspetti diversi che aiutano il pilota nella guida perché più ingegneri hanno preso in mano il progetto e stanno lavorando su questo aspetto. Sta funzionando, e che piaccia o no, questo è il modo in cui la MotoGP è oggi".

Con Charlotte Guerdoux