La MotoGP correrà solo in Europa e terminerà a Portimao

I Gran Premi di Argentina, Thailandia e Malesia, che nella bozza precedente erano ancora in attesa di conferma, sono stati cancellati a causa delle restrizioni di viaggio derivanti dalla pandemia del Coronavirus.

Il campionato di MotoGP, che ha preso il via a Jerez il 19 luglio, con la Moto2 e la Moto3 che invece avevano già corso in Qatar nel mese di marzo, correrà anche il 22 novembre in una location che sarà resa nota il 10 agosto.

In ogni caso, Motorsport.com ha appreso che l'ultima tappa sarà a Portimao, circuito che si presentava come riserva e che ospiterà per la prima volta la MotoGP. Questo riporterà il Portogallo nel Mondiale, otto anni dopo la vittoria del 2012 di Casey Stoner ad Estoril.

Sarà la prima volta dal 1985 che il Mondiale si svolgerà interamente in Europa.

Dopo una serie di cancellazioni e rinvii, la FIM e la Dorna hanno pubblicato un primo calendario di 13 gare a partire da metà luglio, con l'intenzione di rivederlo in un secondo momento.

L'amministratore delegato di Dorna, Carmelo Ezpeleta, ha promesso di rivelare il calendario completo entro e non oltre il 31 luglio, in modo che sia le squadre che i piloti potessero avere delle certezze.

A questo punto, è noto che il numero totale di gare sarà di 14 per la MotoGP e 15 per le altre classi.

Come è logico, l'idea è quella di rispettare l'intero calendario, anche se esiste pure la possibilità che qualcuno dei Gran Premi già confermati possa venire meno a seconda di come si sviluppa la situazione della pandemia.

MotoGP - Calendario 2020

19 luglio GP di Spagna Jerez 26 luglio GP di Andalusia Jerez 9 agosto GP della Repubblica Ceca Brno 16 agosto GP d'Austria Spielberg 23 agosto GP di Stiria Spielberg 13 settembre GP di San Marino Misano 20 settembre GP d'Emilia Romagna Misano 27 settembre GP di Catalogna Barcelona 11 ottobre GP di Francia Le Mans 18 ottobre GP di Aragon Motorland 25 ottobre GP di Teruel Motorland 8 novembre GP d'Europa Cheste 15 novembre GP di Valencia Cheste 22 novembre GP del Portugallo* Portimao

* Da confermare



El Mundial de MotoGP arrancó con la doble cita de Jerez