La Honda non perdona nessuno, neanche Marquez

Ormai non è più un segreto che la Honda sia una moto complicata, come dicono tutti i piloti che l'hanno guidata. Esclusi i sostituti, negli ultimi due anni, infatti, sono sette i piloti che l'hanno guidata ed il bilancio è stato devastante: sei hanno subito dei gravi infortuni e due di questi sono arrivati al ritiro.

L'ultimo ad essere stato messo a dura prova dalla RC213V è stato Marc Marquez. Il catalano è stato l'unico in grado di domarla, ottenendo 21 vittorie nell'ultimo biennio, con tanto di due titoli iridati.

Nonostante abbia ridotto di quasi la metà le sue cadute in questa stagione, gli incidenti di Aragon, Buriram, Sepang e nei test di Jerez lo hanno costretto a sottoporsi ad un intervento chirurgico nella giornata di mercoledì per riparare una sublussazione alla spalla destra, dopo che lo scorso anno era stato costretto ad operare anche quella sinistra.

I numeri non ingannano, escluso il #93, nei 37 Gran Premi degli ultimi due anni, solamente Cal Crutchlow è riuscito a salire sul podio con la Honda. Lo ha fatto in sei occasioni, una delle quali quando ha vinto in Argentina nel 2018, in una gara segnata dalla pioggia e da quello che è successo in griglia.

Anche l'inglese ha subito le conseguenze dello stile nervoso della RC213V. Lo scorso anno in Australia si è infortunato gravemente alla gamba destra, al punto che era arrivato molto vicino al ritiro. In effetti, dovrà ancora sottoporsi ad un altro intervento per risolvere del tutto il problema.

Quelli che hanno dovuto addirittura appendere il casco al chiodo sono Dani Pedrosa e Jorge Lorenzo. Il #26 ha vissuto in 2018 molto complicato, segnato in parte dagli infortuni, e per la prima volta nella sua carriera non è mai salito sul podio.

Il maiorchino invece era arrivato in Honda per formare il "dream team" con Marc Marquez, ma il sogno si è trasformato rapidamente in un incubo. In Qatar si era incrinato una costola, mentre ad Assen è stato vittima della doppia frattura vertebrale che alla fine lo ha portato alla decisione di smettere a fine stagione.

L'elenco delle vittime è completato poi da Franco Morbidelli e Takaaki Nakagami. Nel 2018, l'italiano si è fratturato il terzo metacarpo della mano sinistra ad Assen, quando difendeva i colori della Marc VDS. Il giapponese invece si è infortunato alla spalla, sempre in Olanda, ma quest'anno, in un incidente con Valentino Rossi. Una lesione che lo ha obbligato a terminare la sua stagione dopo il GP del Giappone, lasciando la sua RC213V a Johann Zarco.

L'unico pilota titolare ad essere riuscito ad evitare l'appuntamento con il chirurgo è stato Thomas Luthi, che nel 2018 ha corso con la Marc VDS. Lo svizzero però ha avuto altri problemi, visto che non è riuscito a portare a casa neanche lo straccio di un misero punto.