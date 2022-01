La Honda di Bradl non arriva a Sepang in tempo per lo shakedown

Il test rider della HRC, Stefan Bradl, ha condiviso la pista di Jerez venerdì scorso con Xavi Vierge ed Iker Lecuona, i due piloti ufficiali Honda nel Mondiale Superbike. La sua moto è stata poi inviata in Malesia, dove oggi è iniziato lo shakedown, la sessione di test a cui possono partecipare solo i collaudatori ed i piloti che fanno il loro esordio in MotoGP.

In casa Honda però non si aspettano che la RC213V 2022 che Bradl ha guidato in Andalusia possa arrivare in tempo per gli ultimi due giorni di questo primo shakedown. Tuttavia, l'ex campione del mondo della Moto2 dovrebbe scendere in pista da martedì, con delle moto che sulla carta appartengono a Marc Marquez e Pol Espargaro, che invece saranno in sella sabato e domenica nelle due giornate di test collettivi.

La previsione è che la moto utilizzata da Bradl a Jerez arriverà più tardi questa settimana, in modo che possa essere disponibile in quelle due giornate. In linea di principio, il tedesco non dovrebbe unirsi ad Espargaro e Marquez nel weekend, anche se non è da escludere un cambiamento dei piani, a seconda delle sensazioni che otterranno in sella i piloti.

Non bisogna dimenticare che sabato è previsto il debutto di Marquez con l'ultima versione della moto prevista per il 2022, visto che il catalano, che aveva provato una prima versione a Misano, ha saltato i test di novembre a Jerez a causa di un infortunio che gli aveva procurato un problema di diplopia (vista sdoppiata), già accusato nel 2011 in seguito ad un incidente in Moto2. Problema che ora ha fortunatamente risolto.