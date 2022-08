La carta Mooney VR46 ti porta a Misano con uno sconto del 30%

L'impronta di Valentino Rossi nella MotoGP rimane e rimarrà per sempre ben definita nella storia del motorsport, complice una sconfinata presenza di tifosi e appassionati in tutto il mondo. Mooney e VR46 hanno proprio pensato a tutti coloro che negli ultimi 26 anni hanno sostenuto il campione di Tavullia in tutte le piste del globo.

Mooney VR46 Racing Team presenta una carta prepagata Visa pensata apposta per gli amanti non solo di Valentino, ma delle due ruote in generale con cui potranno accedere a una serie di vantaggi.

Promozione da non perdere: Misano, biglietti scontati del 30%*

La strepitosa promozione dedicata al Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini che si terrà dal 2 al 4 settembre sul tracciato Marco Simoncelli di Misano Adriatico è in ESCLUSIVA per la carta VR46. Si tratta di una delle ultime gare europee del calendario 2022 della MotoGP, dunque anche una delle ultime occasioni dell'anno per seguire da vicino i propri beniamini e supportare il Mooney VR46 Racing Team.

Se richiederai la carta prepagata VR46 dall’11 luglio al 26 agosto 2022, riceverai uno sconto del 30% sull’acquisto dei biglietti del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini che si terrà dal 2 al 4 settembre per vivere un’esperienza unica all’autodromo romagnolo. Scopri la promozione su https://www.mooney.it/carta-vr46

Carta prepagata VR46: altri grandi vantaggi!

Ma i vantaggi non finiscono qui!

Con la richiesta della carta VR46 riceverai un Cappellino VR46** in regalo direttamente a casa e potrai accedere ad un mondo di sconti e servizi gratuiti:

- Sconti sul merchanding VR46, negli Official Store e online su www.vr46.com

- Sconti per le tue passioni: abbonamento Eleven Sports, film a noleggio su CHILI, prenotazione alberghi con Flymeto

- Protezione sugli acquisti con Mapfre Asistencia e sconti sulle polizze Sport e Viaggio di YOLO

- Consulenza gratuita per la ricorribilità delle tue multe stradali

Come acquistare la carta VR46

Tramite app Mooney:

1. Registrati o accedi all’app

2. Inizia il processo di richiesta - tieni a portata di mano un documento d'identità valido e una carta prepagata, di credito o di debito per la prima ricarica

3. Fatti riconoscere: inserisci i tuoi dati, scatta una foto al documento e un selfie per verificare l'identità.

4. Effettua la prima ricarica, sottoscrivi il contratto e ricevi la tua carta direttamente a casa!

In un punto vendita Mooney:

1. Vai nel punto vendita abilitato più vicino a te

2. Porta con te un documento di identità, il codice fiscale e il tuo smartphone

3. Richiedi la carta VR46: l'esercente ti supporterà nell'acquisto e risponderà a ogni tua domanda sulle funzionalità della carta

4. Ricevi la tua carta attiva, potrai effettuare i tuoi acquisti sin da subito!

5. Scarica l'app Mooney per gestire e usare al meglio la tua carta.

Cosa aspetti? Acquista la carta prepagata VR46 direttamente tramite app Mooney o nel punto vendita abilita più vicino a te... E sei subito in pole position!

La nuova carta prepagata VR46, nata dalla partnership tra Mooney e il VR46 Racing Team Photo by: Media VR46

*Promozione valida dall’11 luglio 2022 al 26 agosto 2022. Per maggiori informazioni consulta il regolamento su www.mooney.it/carta-vr46

**Promozione valida dal 27 maggio 2022 al 6 settembre 2022.Per maggiori informazioni consulta il regolamento su www.mooney.it/carta-vr46

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, per le condizioni ed i termini del prodotto consultare il foglio informativo, disponibile sul sito www.mooney.it. La carta è emessa da Mooney S.p.A., Albo IMEL ex art. 114-quater T.U.B., Codice ABI n. 32532, Associate Member del Circuito Visa, grazie alla sponsorizzazione di Intesa Sanpaolo S.p.A., Principal Member del Circuito Visa. Intesa Sanpaolo è estranea ai rapporti tra Mooney e il titolare della carta, non assume alcuna responsabilità verso il titolare in relazione alla carta, al suo utilizzo (es. ricariche, prelievi e pagamenti) e alla moneta elettronica sulla stessa caricata. Mooney è un marchio registrato di proprietà di Mooney S.p.A.