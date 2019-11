KTM, ufficiale: Binder passa al team factory, Lecuona con Tech 3

Mancava solamente una pedina per completare lo scacchiere della MotoGP 2020 e questa è stata sistemata alla vigilia del Gran Premio d'Australia. Anzi, a dire il vero, una è stata sistemata ed un'altra si è spostata, ma sempre all'interno della famiglia KTM.

La novità è l'ufficialità da parte della Casa austriaca dell'ingaggio di Iker Lecuona. Il giovane talento spagnolo era stato un nome molto chiacchierato negli ultimi giorni, diventando il principale indiziato per il ruolo di sostituto dell'uscente Johann Zarco.

Il 19enne però non sostituirà in tutto e per tutto il francese, perché si è accasato al Team Tech 3, nel quale affiancherà il confermatissimo Miguel Oliveira. Un bel salto per lui, che nei piani originali era già entrato a far parte della KTM, ma per difendere i colori del Team Ajo in Moto2.

L'altra novità, dunque, è la promozione di Brad Binder. L'ex campione del mondo della Moto3 avrebbe dovuto fare il suo esordio in MotoGP in sella ad una delle RC16 della squadra di Herve Poncharal, invece lo farà su quella del team ufficiale della Casa di Mattighofen, nel quale dividerà il box con l'esperto Pol Espargaro.

"Era chiaro che i nostri piani per il 2020 sarebbero dovuti cambiare dopo l'annuncio di metà stagione. Dopo alcune riflessioni e discussioni, abbiamo deciso di muoverci in questa direzione e permettere a due ragazzi giovani di mostrarci cosa sono capaci di fare in MotoGP" ha detto Pit Beirer, grande capo di KTM Motorsport.

"Brad è un pilota che si è fatto strada attraverso la struttura KTM, quindi non abbiamo alcun dubbio che possa entrare a far parte del team e continuare a mostrare l'atteggiamento che lo ha sempre contraddistinto".

"Iker entra nel team Red Bull KTM Tech 3 e siamo fiduciosi che Hervé e i suoi ragazzi saranno in grado di aiutare a crescere un altro rookie come hanno fatto con Oliveir quest'anno" ha concluso.

Anche Poncharal si è detto soddisfatto della firma del suo nuovo pilota: "Personalmente, sono felice di lavorare con un rookie giovane e talentuoso come Iker. Questa è la strada da percorrere per il futuro e abbiamo visto che lo stesso approccio ha portato un certo successo ad altre squadre. Iniziamo a lavorare sul 2020: abbiamo il supporto tecnico e le persone giuste a bordo".