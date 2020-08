KTM: occasione sprecata tra ripartenza e scontro fratricida

Il pilota della KTM era partito alla grande nella gara del Red Bull Ring, ma poi il terribile incidente di Johann Zarco e Franco Morbidelli ha portato all'esposizione della bandiera rossa proprio quando lo spagnolo era in testa.

Questo ha complicato i piani di Pol Espargaro, perché ha dovuto cambiare la mescola della gomma posteriore per la seconda partenza, che prevedeva una nuova gara da 20 giri.

"Non avevamo una gomma posteriore media per la seconda gara. Non ci aspettavamo una bandiera rossa e quindi abbiamo dovuto mettere la morbida. Non riuscivo a fermare la moto e andavo lungo in ogni curva" ha spiegato.

Pol quindi ha spiegato di aver capito subito di non avere nessuna possibilità nella seconda manche.

"Nella prima gara ho avuto la sensazione che avrei potuto anche andare in fuga. In frenata ero più forte degli altri ed è per questo che la seconda gara non è stata buona. Avevo perso il mio punto di forza".

A proposito dell'incidente con Miguel Oliveira, ha ammesso di avere una parte di responsabilità.

"Abbiamo parlato con Miguel. Sono andato lungo, ma perché mi capitava in ogni curva. Io ero all'esterno e lui all'interno. Ci siamo toccati, ma è stato un incidente di gara".

"Quando si frena forte, si commettono errori, ecco cosa succede. Penso che oggi abbiamo avuto la moto migliore e non ho potuto approfittarne. Non vedo l'ora di correre di nuovo".

"Stavolta sono un po' più calmo, perché penso che sia una prestazione che si possa ripetere" ha detto in relazione al fatto che domenica si correrà nuovamente in Austria, a differenza di quanto accaduto a Brno dopo l'incidente con Johann Zarco.

Oliveira non nasconde il suo disappunto

Il portoghese della KTM Tech 3 ha accettato le scuse del compagno di marchio, ma non ha nascosto di essere arrabbiato, proprio alla luce del fatto che questo incidente è stato molto simile a quello di Brno con Zarco.

"Sappiamo che si tratta di un incidente di gara. Ma la tendenza di Pol è di non guardare all'interno. A Brno abbiamo visto l'incidente con Johann. Ma non sono qui per accusarlo" ha detto Oliveira.

I due si sono parlati sull'accaduto: "Pol ha detto di non avermi visto. Non l'ho visto neanche io, ma ero dentro. E' normale".

"Io se esco di linea, controllo se c'è qualcuno all'interno, perché alla fine le due linee si incrociano. Non è così difficile da capire. Pol non stava guardando. E' semplicemente frustrante".

Alla fine però il portoghese una stoccatina l'ha riservata ad Espargaro: "Se fossi Pol e avessi avuto due incidenti simili, mi chiedere se ho l'atteggiamento giusto. Al momento, è discutibile".

La sequenza fotografica dell'incidente delle due KTM