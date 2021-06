KTM non ha esercitato la clausola di rinnovo di Petrucci

Il 25 giugno scorso, la KTM ha annunciato quello che ormai non era più un segreto: la firma di Danilo Petrucci. Quello che aveva sorpreso era stata la scelta del costruttore austriaco di mandare il pilota italiano nel suo team satellite, Tech3, dove non ha ancora avuto modo di mostrare quelle qualità che lo avevano portato a vincere due gare in MotoGP con la Ducati.

Nel contratto, la KTM ha mantenuto l'opzione per rinnovare unilateralmente l'accordo per una seconda stagione, quella 2022. Motorsport.com ha appreso che questa clausola è scaduta lunedì 31 maggio e non è stata esercitata da vertici di Mattighofen.

Da oggi Petrucci è libero di negoziare il suo futuro per la prossima stagione e, anche se la KTM non ha fatto dichiarazioni sulle sue intenzioni relative al pilota ternano, sembra più che probabile che la partnership non proseguirà oltre il Gran Premio della Comunità Valenciana, che chiuderà la stagione a novembre. Anzi, al momento il suo futuro sembra poter avere più sbocchi nel Mondiale Superbike piuttosto che in MotoGP.

Dopo le prime sei gare della stagione, Petrucci è 14esimo nel Mondiale, con i suoi due migliori risultati arrivati nelle ultime due gare: quinto nel "flag to flag" di Le Mans e nono domenica al Mugello, approfittando di diverse cadute.

Il compagno di squadra di Danilo, Iker Lecuona, che è alla sua seconda stagione con Tech3, ha il contratto in scadenza al termine della stagione e la possibilità di proseguire dipende da un eventuale miglioramento delle sue prestazioni.

Uno dei segni della mancanza di fiducia della KTM nella coppia di Tech3 è che i piloti ufficiali, Miguel Oliveira e Brad Binder, hanno utilizzato un nuovo telaio dai test di Jerez, inoltre hanno a disposizione un nuovo carburante che fa volare la RC16. Materiale che invece non è stato reso disponibile per Petrucci e Lecuona.

"Ho la stessa moto di sempre, non è cambiato nulla. Ho quello che ho e devo accontentarmi. Loro (Oliveira e Binder) stanno andando molto forte e sia io che Danilo invece siamo molto indietro", ha detto Lecuona a Motorsport.com.

Gardner e Fernandez pronti a fare il salto

Il team di Mattighofen sta seguendo con grande entusiasmo e soddisfazione i progressi dei due piloti che ha sotto contratto in Moto2: il leader del Mondiale Remy Gardner, vincitore del Gran Premio d'Italia di domenica, ed il suo inseguitore Raul Fernandez, che a soli 20 anni ha già conquistato due vittorie nel suo anno da rookie.

Il piano sarebbe quello di mettere sia Remy che Raul nel team Tech3 in MotoGP nel 2022, anche se la KTM aspetterà la pausa estiva, dopo la gara di Assen, per prendere una decisione definitiva, anche se gli agenti di Fernandez stanno esplorando anche quali potrebbero essere le sue opzioni con altri marchi.

