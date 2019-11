KTM, Espargaro: "Nuovo telaio ibrido: 80% tubolare e 20% trave"

Dei sei costruttori presenti in MotoGP, la KTM è l'unico che continua a scommettere su un telaio tubolare, a differenza dei doppia trave tipici ormai di tutti gli altri marchi.

In passato c'era stata anche la Ducati che aveva valutato strade alternative, come quella del telaio in carbonio. Soluzione che però è stata abbandonata con l'arrivo di Gigi Dall'Igna in favore di una soluzione più tradizionale.

Sebbene in passato la KTM abbia sempre respinto la possibilità di abbandonare il telaio con cui ha colto tanti successi nel fuoristrada e nelle categorie inferiori, nel test di Valencia si è vista una prima transizione verso un design differente.

"Questo telaio è un ibrido, 80% tubolare e 20% trave" ha spiegato Pol Espargaro dopo averlo provato al Ricardo Tormo. E' ancora un telaio tubolare. Non vogliamo cambiare stile perché non sappiamo se con il doppia trave saremmo veloci. Con questo telaio abbiamo molte informazioni, vediamo cosa ci offrirà".

Dopo i primi due giorni di test, "Polyccio" ha già visto dei vantaggi, ma anche alcuni inconvenienti.

"Abbiamo un po' più di percorrenza di curva e di trazione, inoltre abbiamo ridotto di molto il peso, ma questo rende il telaio più morbido" ha spiegato.

I due telai nuovi provati a Valencia sono il frutto del lavoro del tester Dani Pedrosa: il primo lo aveva provato a Jerez, quello utilizzato nella seconda giornata invece è stato realizzato proprio con le indicazioni dello spagnolo.

Il bilancio della due giorni è stato quindi positivo per il più giovane dei fratelli Espargaro, che ha concluso con l'ottavo tempo, ad otto decimi dal leader Maverick Vinales.

"Sono stati due giorni di test molto buoni. La moto è migliorate con l'evoluzione del telaio. Sono rimasto sorpreso dalla velocità con cui abbiamo girato. Ho avuto anche una piccola caduta, ma poi sono riuscito lo stesso a fare il tempo. Se saremo veloci anche a Jerez, vorrà dire che abbiamo fatto un bel passo avanti" ha concluso.

Informazioni aggiuntive di Lewis Duncan